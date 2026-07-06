Argentina y Egipto se enfrentarán este martes, desde las 13, por los octavos de final del Mundial 2026, pero antes del duelo existe una diferencia que también se refleja fuera de la cancha: el valor de mercado de sus planteles.

Según el portal especializado Transfermarkt, los 26 futbolistas de la Selección argentina alcanzan una cotización total de 807,5 millones de euros, mientras que el plantel egipcio está valuado en 117,5 millones de euros, casi siete veces menos. La diferencia responde, en gran parte, a la presencia de figuras argentinas en las principales ligas de Europa, donde el valor de mercado suele incrementarse por rendimiento, edad y proyección.

El futbolista más cotizado de la Albiceleste es Julián Álvarez, con un valor estimado de 100 millones de euros. Detrás aparecen Enzo Fernández, con 90 millones; Lautaro Martínez, con 85 millones; y Nico Paz, con 80 millones.

Uno de los datos más llamativos del informe es la posición de Lionel Messi. A sus 39 años, el capitán argentino tiene una cotización de 15 millones de euros, lejos de los primeros puestos, aunque continúa siendo una de las máximas figuras del Mundial por su rendimiento dentro del campo de juego.

En ataque, la diferencia también es contundente. Solo los delanteros argentinos reúnen un valor de 382 millones de euros, más de tres veces el precio de todo el plantel egipcio.

En el conjunto africano, el jugador más valioso es Omar Marmoush, delantero del Manchester City, con una cotización de 50 millones de euros. Lo sigue Mohamed Salah, quien actualmente tiene un valor de mercado de 22 millones de euros, condicionado principalmente por sus 34 años.

Más atrás aparecen Mahmoud Hassan "Trezeguet", Emam Ashour y Marwan Ateya, todos con cifras considerablemente inferiores respecto de las principales figuras argentinas.

Otro dato curioso del relevamiento es que el arquero egipcio Mahdy Soliman aparece como el jugador de menor valor entre ambos planteles, con apenas 150.000 euros, mientras que el campeón del mundo Emiliano "Dibu" Martínez está cotizado en 12 millones de euros.

Aunque las cifras marcan una amplia superioridad para la Selección argentina en términos económicos, la historia de los Mundiales demuestra que el valor de mercado no garantiza resultados. La ilusión de ambos seleccionados estará puesta en el césped, donde buscarán un lugar entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.