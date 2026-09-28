La Selección Argentina volvió este lunes a los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, luego de haber tenido el fin de semana libre. El plantel dirigido por Lionel Scaloni comenzó así la preparación para el amistoso del miércoles frente a Bolivia, que se disputará en Córdoba.

El entrenador había liberado a los futbolistas durante sábado y domingo para que pudieran descansar y este lunes volvió a reunir al grupo para iniciar una semana que tendrá varios compromisos para la Albiceleste.

Antes del comienzo de la práctica, Scaloni mantuvo una charla en el campo de juego con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.

Luego, el plantel se dividió en grupos. Algunos de los referentes realizaron trabajos más distendidos, entre ellos Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi. También participaron Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Julián Álvarez y Exequiel Palacios.

Por otra parte, Nicolás Tagliafico y Thiago Almada permanecieron en el gimnasio realizando bicicleta fija, ya que ambos llegaron a la convocatoria con molestias físicas o atravesando procesos de recuperación.

Los únicos dos convocados que tuvieron actividad durante el fin de semana fueron Tomás Palacios y Leonel Flores. El defensor había sido liberado para disputar la Supercopa Internacional con Estudiantes, mientras que el delantero de Boca fue titular en la clasificación del Xeneize a las semifinales de la Copa Argentina frente a Racing. Ambos se reincorporaron este lunes al plantel.

La práctica tuvo los primeros 30 minutos abiertos a la prensa. La agenda continuará este martes, cuando Scaloni brinde una conferencia de prensa desde las 14.15 antes del entrenamiento.

Después de esa actividad, la delegación viajará rumbo a Córdoba, donde enfrentará a Bolivia en el primero de los tres amistosos previstos para esta fecha FIFA. Posteriormente, Argentina jugará ante Burkina Faso y Benín. Este último encuentro se disputará en el Monumental y está previsto como la despedida de Lionel Messi ante el público argentino.

Por ahora, Scaloni no dio indicios sobre el equipo que utilizará ante Bolivia. Una de las principales expectativas pasa por la posibilidad de que tengan minutos algunos de los jóvenes convocados, además del regreso de futbolistas que llevaban tiempo fuera de las citaciones.