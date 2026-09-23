La Selección Argentina volvió a entrenarse este miércoles en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza con la mirada puesta en el amistoso ante Bolivia, el primero de los tres partidos que disputará durante esta fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni realizó desde las 10 su segunda práctica y continúa con la preparación para una serie que también tendrá los encuentros ante Burkina Faso y Benín.

El plantel comenzó los trabajos el martes con ejercicios en el gimnasio, bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín, y luego realizó movimientos posicionales y tácticos diagramados por Scaloni. En la segunda jornada, el entrenador continuó con la evaluación de variantes y el armado del equipo que enfrentará a Bolivia.

Novedades en el plantel

Una de las novedades de este miércoles fue la llegada de Enzo Fernández, quien se sumó al grupo en Ezeiza. El mediocampista no podrá jugar ante Bolivia porque debe cumplir una fecha de suspensión por la expulsión que sufrió en la final del Mundial ante España, pero estará disponible para los siguientes compromisos

En contrapartida, la Selección confirmó las bajas por lesión de Juan Foyth y Thiago Almada. Ambos quedaron desafectados de la convocatoria y no serán parte de esta serie de amistosos.

El primer partido será ante Bolivia

Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Después jugará ante Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental y cerrará la serie el martes 6 frente a Benín, también en el estadio de River.

Ese último encuentro tendrá un significado especial porque será el partido previsto para la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ante el público local. El capitán se incorporará al plantel después de cumplir sus compromisos con Inter Miami.

Mientras tanto, Scaloni continúa trabajando con una convocatoria que combina referentes y varios jugadores jóvenes, en una etapa marcada por la renovación del plantel después del Mundial. La agenda de entrenamientos continuará durante los próximos días en Ezeiza, con prácticas cerradas y algunos momentos abiertos a los medios acreditados.