La Selección argentina vuelve este lunes a los entrenamientos después de haber tenido el domingo libre y comienza la segunda semana de preparación de cara al amistoso frente a Bolivia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni trabajará desde las 16 en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, con los primeros 30 minutos abiertos para la prensa acreditada.

Después de una primera semana con cuatro prácticas, el cuerpo técnico apunta ahora a ajustar los últimos detalles antes del encuentro del miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La práctica de este lunes marcará el inicio de la etapa más exigente de la preparación.

Scaloni comienza a definir el equipo

El entrenador tendrá este lunes una nueva oportunidad para trabajar aspectos tácticos y comenzar a delinear la formación que enfrentará a Bolivia. La agenda continuará el martes, cuando Scaloni brindará una conferencia de prensa a las 14.15 y luego encabezará una nueva práctica desde las 15.30, con los primeros 15 minutos abiertos a los medios.

Uno de los temas que todavía genera expectativa es la llegada de Lionel Messi. El capitán forma parte de la convocatoria, pero hasta el momento no hay una fecha definida para su incorporación a los entrenamientos del plantel.

La lista también presenta algunas novedades respecto de anteriores convocatorias. Entre los citados aparecen jóvenes como Santiago Beltrán, Agustín Giay, Román Vega, Tobías Andrada, Leonel Flores y José Manuel López, además de futbolistas que ya forman parte habitual del ciclo de Scaloni.

Tres amistosos antes de la despedida de Messi

El partido contra Bolivia será el primero de los tres compromisos que Argentina disputará durante esta fecha FIFA. Después, el seleccionado enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y cerrará la serie el 6 de octubre ante Benín, en un encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

La preparación llega después de la final del Mundial 2026 ante España y en un momento particular para el seleccionado. Además de estos partidos, el cuerpo técnico trabaja con la mirada puesta en la renovación del plantel y en el futuro del ciclo de Scaloni.

El entrenador había expresado recientemente su predisposición para dialogar con Claudio Tapia sobre su continuidad y afirmó que tiene ganas de seguir al frente del equipo.

La agenda de Argentina

Este lunes, la Selección entrenará desde las 16 en Ezeiza. El martes, Scaloni hablará en conferencia a las 14.15 y el plantel volverá a trabajar desde las 15.30.

El miércoles 30 de septiembre será el primer partido de esta serie, cuando Argentina se enfrente con Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego llegará el duelo ante Burkina Faso y finalmente el partido frente a Benín, que tendrá como principal atractivo la despedida de Messi con la camiseta albiceleste.