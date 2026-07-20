Llegó la Selección Argentina al país tras el segundo lugar el Mundial 2026

La Selección Argentina iniciará este lunes su regreso al país tras consagrarse subcampeona del Mundial 2026. El plantel encabezado por Lionel Scaloni llegará cerca de las 18.30 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, donde lo espera una recepción protocolar y un importante operativo de seguridad.

La delegación viajará en el vuelo AR1971 y estará integrada por la mayor parte del plantel y el cuerpo técnico. Sin embargo, Lionel Messi y Rodrigo De Paul no regresarán junto al resto del grupo, al igual que otros cuatro futbolistas que continuarán con compromisos personales tras la final disputada frente a España.

También formarán parte del vuelo el entrenador Lionel Scaloni y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. En una segunda aeronave viajan los familiares de los jugadores.

Un mensaje de agradecimiento desde el aire

Como parte del recibimiento, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza preparó una sorpresa para la delegación. Sobre el césped lindero a la pista fue pintada la palabra "¡¡GRACIAS!!", una inscripción de 150 metros de largo que podrá verse desde el avión durante el aterrizaje.

El trabajo demandó tres días de tareas, más de un centenar de estacas y unas 20 latas de pintura, con el objetivo de homenajear al plantel por la campaña realizada en la Copa del Mundo.

Fuerte operativo de seguridad

Desde las primeras horas de la jornada se desplegó un operativo especial en los alrededores del aeropuerto ante la expectativa por la llegada de cientos de hinchas.

Según trascendió, el Gobierno nacional coordinó acciones con las administraciones de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires para garantizar la seguridad de los futbolistas y de las personas que se acerquen a recibir a la delegación.

Por ahora no habrá festejos oficiales

Aunque el presidente Javier Milei adelantó que decretaría un feriado el día que la AFA dispusiera una eventual celebración por el subcampeonato, desde la casa madre del fútbol argentino descartaron, por el momento, la realización de festejos oficiales.

Además, tampoco estaría previsto que la delegación visite la Casa Rosada tras su llegada al país.

Mientras tanto, familiares de varios futbolistas comenzaron a arribar durante la tarde a Ezeiza. Padres, hermanos y parejas de jugadores como Emiliano "Dibu" Martínez, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Lisandro Martínez coincidieron en expresar el orgullo por la campaña realizada por la Selección Argentina, que volvió a disputar una final mundialista y cerró el torneo con el segundo puesto.