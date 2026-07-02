

La Scaloneta ya se encuentra en la ciudad de Miami para la concentración de su siguiente compromiso futbolístico ante la selección de Cabo Verde que se jugará este viernes en la segunda fase del Mundial de FIFA 2026.

Grupo Huarpe, siguiendo la ruta mundialista de la Selección Argentina por Estados Unidos, pudo acceder a las instalaciones del Hotel The Dalmar donde se hospeda en este momento, el plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Ana Paula recorrió los pisos del complejo turístico, en la visita, conoció de primera mano las comodidades y servicios, como así también, las ambientaciones que le prepararon al equipo deportivo que representa a la Argentina.

“Como ustedes pueden ver está lleno de hinchas argentinos que intentaron pagar una noche de hotel, una, dos o tres para ver si se encontraban con los jugadores de la selección en su interior”, dijo Ana Paula.

“La selección se está se va a alojar en el piso 15 y van a cerrar para ellos también dos pisos superiores. El hotel es de gama media alta (unas 4 estrellas), es una habitación muy linda, muy moderna, decoración minimalista, donde, dependiendo del piso, podés disfrutar de una vista impresionante de toda la ciudad”, señaló la conductora.

Por otro lado, el famoso piso seis, está lleno de hinchas con la esperanza de ver a los jugadores de la selección. No obstante, a pedido de AFA, se montó un operativo de seguridad que mantendrá protocolos muy estrictos para evitar cruces inesperados entre hinchas o curiosos que busquen burlarse los controles.

Mientras tanto, el micro que vino desde Kansas con el plantel y su cuerpo técnico, llegó al complejo. Con un rígido operativo de separación entre la prensa y el público que se acercó a saludar y tomar imágenes, se pudo ver el arribo de Barco, Julián Álvarez, Dibu Martínez, Tagliafico, Cuti Romero y el propio Lionel Messi.

Faltan pocas horas para el próximo juego de La Scaloneta y se palpita una jornada emocionante en la Ciudad de Miami colmada de hinchas argentinos.

