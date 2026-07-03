La Selección Argentina ya llegó al estadio para enfrentar a Cabo Verde

La cuenta regresiva llegó a su fin para la Selección Argentina. A poco más de una hora del inicio del partido frente a Cabo Verde, el plantel encabezado por Lionel Scaloni arribó al Hard Rock Stadium de Miami, donde disputará los 16avos de final del Mundial 2026.

La llegada del equipo marcó uno de los últimos pasos de la preparación antes del encuentro. Horas antes, la Asociación del Fútbol Argentino mostró cómo quedó listo el vestuario de la Albiceleste, que utilizará su tradicional camiseta celeste y blanca para el compromiso mundialista.

Con el arribo al estadio también quedó confirmada la formación titular para buscar el pase a los octavos de final. Emiliano Martínez estará en el arco; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina integrarán la defensa; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister conformarán el mediocampo; mientras que Thiago Almada acompañará a Lionel Messi y Lautaro Martínez en el ataque.

El equipo de Scaloni afrontará un nuevo desafío en el Mundial con el objetivo de avanzar a la siguiente instancia del certamen. Del otro lado estará Cabo Verde, que buscará dar el golpe en uno de los cruces de eliminación directa.

Con el plantel ya instalado en el estadio y el vestuario preparado, solo resta que ambos equipos salten al campo de juego para disputar un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.