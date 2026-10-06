La Selección Argentina de Inline Freestyle encara una nueva competencia internacional en Paraguay. Los atletas nacionales buscan sumar experiencia y medirse contra las principales potencias globales del patinaje.

El combinado albiceleste compite en Paraguay con su delegación más numerosa hasta la fecha, compuesta por tres atletas que representan a distintos puntos del país. Ulises Gómez Díaz, referente del equipo nacional, destacó en una entrevista con DIARIO HUARPE, el enorme esfuerzo personal y económico que significó para el grupo llegar a esta cita internacional luego de haber disputado el Mundial de Italia en 2024.

Sobre el inicio de la competencia y la delegación: "Es el primer día de la competencia para nosotros. Nosotros llegamos el viernes para la inauguración. Ya venimos hace un par de días entrenando e integrándonos un poco en las instalaciones", dijo el jugador. "Esta es la delegación más grande que hemos llevado a este nivel. Somos 13 atletas de Inline Freestyle en este momento compitiendo acá", indicó.

Sobre el sentimiento de vestir la camiseta argentina, expresó que "Siempre es un orgullo representar a nuestro país, sobre todo cuando de a poco vamos sumando cada vez más gente y se nota el trabajo del día a día para tratar de crecer, tratar de estar acá presentes y siempre dar lo mejor".

Ante las contingencias de la competencia, "sabemos que como país quizás no somos una potencia mundial, pero sí somos un buen referente a nivel americano y siempre medirnos con las potencias nos ayuda a seguir aprendiendo y a seguir creciendo en el deporte".

"El esfuerzo que se hace para viajar acá siempre es gigante, la economía también es difícil, pero por suerte Paraguay nos queda mucho más cómodo a nosotros. Nosotros venimos de competir hace un mes en el Mundial de Italia, en los World Skate Games, y esta sede la verdad nos queda súper cómoda, es un golazo estar acá", remarcó.

Por último, Gómez Díaz relató también el aliento que le dan a la selección de hockey sobre patines. Este jueves le tocará un grupo difícil y resaltó que su objetivo es dar lo mejor, transmitir su experiencia a las nuevas generaciones y apoyar a quienes vienen detrás.

Un conjunto de talentos

La comitiva argentina cuenta con patinadores provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe.

El certamen reúne a los máximos exponentes de la disciplina a nivel global, lo que representa una oportunidad clave para medir el nivel técnico de los representantes sudamericanos.

Aunque Argentina no se posiciona aún como una rival temido dentro del Inline Freestyle, sí se ubica entre los países más competitivos de la región. Para varios integrantes del plantel, el objetivo central radica en sumar rodaje internacional, mientras que los más experimentados buscan superar las fases de clasificación frente a rivales de primer orden.

El acompañamiento entre las distintas disciplinas sobre ruedas también marca la dinámica de la delegación nacional en tierras paraguayas. Los atletas de Inline Freestyle aprovechan los momentos libres para alentar a sus compatriotas en competencias de hockey y otras modalidades de patinaje. Más allá de los resultados puntuales, los patinadores asumen el compromiso de transmitir sus aprendizajes a las nuevas generaciones para impulsar el desarrollo definitivo del deporte en el país.

¿Qué es el Inline Freestyle?

Es una disciplina del patinaje urbano de alta precisión y destreza que consiste en realizar trucos, giros, saltos y combinaciones de movimientos técnicos sobre patines en línea, interactuando con una hilera de pequeños conos o superando obstáculos.

A diferencia del patinaje tradicional o de velocidad, el Inline Freestyle evalúa aspectos como el control del equilibrio, la flexibilidad, la agilidad, la velocidad de ejecución y, en varias de sus modalidades, la fluidez del ritmo.

Principales modalidades