La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una imagen cargada de tristeza. Con Lionel Messi al frente de la delegación, los jugadores de la Selección Argentina abandonaron el MetLife Stadium sin realizar declaraciones y con evidente desazón tras perder por 1 a 0 en el tiempo suplementario.

Luego de permanecer cerca de dos horas en el estadio una vez finalizado el encuentro, el plantel dejó el escenario de la final sin detenerse ante la prensa. La expectativa estaba puesta principalmente en las palabras de Messi, quien disputó lo que podría haber sido su último Mundial, pero el capitán optó por el silencio.

Scaloni fue el único que habló

El único integrante de la delegación que brindó declaraciones fue Lionel Scaloni. El entrenador explicó que el momento no era el indicado para que hablaran los futbolistas y respaldó la decisión del grupo.

Además, el técnico sorprendió al referirse a su futuro al frente de la Selección Argentina. Aunque confirmó que continuará hasta diciembre si así lo dispone la Asociación del Fútbol Argentino, reconoció que luego analizará su continuidad y dejó abierta la posibilidad de cerrar un ciclo histórico.

Las declaraciones del entrenador rápidamente se convirtieron en uno de los temas centrales del postpartido, ya que puso en duda su permanencia tras ocho años al frente del equipo.

Regreso al país tras el subcampeonato

Después de la ceremonia de premiación y la salida del estadio, la delegación quedó lista para emprender el regreso a la Argentina.

El vuelo desde Nueva York estaba previsto para la madrugada del lunes, con un trayecto cercano a las once horas. De acuerdo con la planificación, el plantel arribará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza entre las 13 y las 14.

La Selección cerró así una nueva participación mundialista con el subcampeonato, luego de un torneo en el que volvió a ubicarse entre los mejores del planeta. Pese al dolor por la derrota, el equipo dejó una nueva muestra de competitividad y ahora comenzará una etapa de definiciones sobre el futuro de varios de sus protagonistas, con Lionel Messi y Lionel Scaloni como los nombres que concentran todas las miradas.