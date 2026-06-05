La Selección Argentina femenina afrontará este viernes uno de los partidos más importantes de los últimos años cuando reciba a Perú, desde las 20, en el estadio Ciudad de Lanús. El encuentro corresponde a la octava fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol y puede significar la clasificación directa al Mundial de Brasil 2027.

El equipo dirigido por Germán Portanova llega como uno de los líderes del certamen con 14 puntos, igualado con Colombia pero con mejor diferencia de gol. Una victoria ante las peruanas le garantizará un lugar en la próxima Copa del Mundo, mientras que incluso un empate lo dejaría muy cerca de concretar el objetivo.

En la previa del encuentro, Portanova destacó el recorrido realizado por el plantel y aseguró que el grupo está ante una oportunidad histórica. Por su parte, la mediocampista Daiana Falfán remarcó la importancia del compromiso, aunque señaló que el equipo intenta mantener la tranquilidad y disfrutar el momento que atraviesa.

La Albiceleste disputará su último partido como local en esta edición de la Liga de Naciones antes de cerrar su participación el próximo martes frente a Ecuador, en Quito. El encuentro ante Perú aparece como la gran oportunidad para sellar la clasificación sin depender de otros resultados.

El torneo tiene una relevancia especial porque entrega dos plazas directas para el Mundial de Brasil 2027, mientras que las selecciones ubicadas en el tercer y cuarto puesto accederán al repechaje internacional.

Además del objetivo mundialista, una eventual clasificación representaría un hecho histórico para la Asociación del Fútbol Argentino. Sería la primera vez que las selecciones femeninas Sub 17, Sub 20 y Mayor logren clasificarse a sus respectivos mundiales en un mismo ciclo, consolidando el crecimiento que viene experimentando el fútbol femenino argentino en los últimos años.

El partido será arbitrado por la paraguaya Zulma Quiñónez y podrá seguirse a través de las plataformas oficiales de AFA. En Lanús, la Selección buscará dar el paso definitivo hacia Brasil y continuar escribiendo una de las páginas más importantes de su historia reciente.