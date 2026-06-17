La Selección Argentina ya empezó a jugar su partido en Kansas City. A menos de una hora para el debut frente a Argelia en el Mundial 2026, los dirigidos por Lionel Scaloni salieron al campo de juego del GEHA Field at Arrowhead Stadium para realizar los movimientos precompetitivos y fueron recibidos con una estruendosa ovación.

La imagen tuvo un protagonista central: Lionel Messi. Como capitán y emblema del equipo, el rosarino encabezó la fila de futbolistas que ingresó al césped y desató inmediatamente el fervor de los miles de hinchas presentes en las tribunas.

El estadio, que desde temprano comenzó a teñirse de celeste y blanco, estalló en aplausos y cánticos cuando la Albiceleste apareció sobre el terreno de juego. La presencia de Messi volvió a generar una reacción especial entre los fanáticos argentinos y también entre simpatizantes de otros países que llegaron para verlo disputar lo que podría ser su última Copa del Mundo.

Mientras los jugadores realizaban ejercicios físicos, movimientos con pelota y trabajos de activación, desde las tribunas bajó un constante aliento que transformó la entrada en calor en una verdadera fiesta. La expectativa por el estreno del campeón del mundo quedó reflejada en cada rincón del estadio.

La multitud argentina se hizo sentir una vez más en Kansas City. Durante toda la jornada, miles de hinchas coparon los alrededores del estadio y acompañaron la llegada del plantel. Ahora, con los jugadores ya sobre el césped, el apoyo se trasladó a las tribunas.

Para muchos de los presentes, el momento más emotivo fue la salida de Messi. El capitán argentino recibió una de las mayores ovaciones de la tarde y respondió saludando a los distintos sectores del estadio antes de comenzar los trabajos de calentamiento.

Con el reloj acercándose al inicio del encuentro, el clima mundialista alcanza su punto máximo. La Selección ya está en la cancha, los hinchas ocupan sus lugares y todo está listo para que Argentina inicie la defensa de la corona obtenida en Qatar 2022.