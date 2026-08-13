La Selección Sanjuanina tuvo un estreno ideal en la Copa País 2026. El combinado de la Liga Sanjuanina de Fútbol se impuso por 3 a 1 frente a la Selección de Iglesia y comenzó su participación en el certamen con una importante victoria.

El encuentro, correspondiente a la primera fecha de la competencia, tuvo al conjunto sanjuanino como protagonista, que logró quedarse con los tres puntos gracias a los tantos convertidos por Alan Salinas, Lorenzo “Lolo” Aballay y Lucas Carrizo.

Por su parte, Enzo Marinero fue el encargado de marcar el descuento para la Selección de Iglesia.

El triunfo significó un gran comienzo para el seleccionado de la Liga Sanjuanina, que buscará mantener el rendimiento durante las próximas fechas y continuar avanzando en la Copa País 2026.

Para afrontar el debut, la Selección Sanjuanina contó con Sebastián Domínguez, Jesús Álvarez, Joel Carrizo, Alan Salinas, Facundo Gil, Nicolás Saavedra, Francisco Navas, Leonel Trozzi, Lorenzo Lepez, Lorenzo Aballay, Néstor Yevcin, Martín Sambor, Sergio Moreno, Luis Dávila, Lucas Carrizo, Bruno Villegas y Francisco Trigo.

Con los primeros tres puntos en el bolsillo, el combinado de la Liga Sanjuanina inició con el pie derecho su camino en el torneo y dejó una buena primera imagen frente al seleccionado iglesiano.