La Selección Argentina Senior masculino de hockey sobre patines partió desde San Juan rumbo a Paraguay para disputar el Mundial de Hockey 2026. El equipo nacional debutará el lunes 12 de octubre ante Francia, desde las 17:45, en Asunción.

La delegación salió el viernes 2 de octubre desde el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento, en 9 de Julio. Familiares, medios de comunicación y autoridades acompañaron al plantel antes del viaje.

Entre los funcionarios presentes estuvieron el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, y el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone. También participó Roberto Roldán, presidente de la Federación Sanjuanina de Patín.

El viaje rumbo a Asunción

El primer tramo del viaje se realizó en el vuelo AR 1445 de Aerolíneas Argentinas, que despegó a las 10:25 desde San Juan y arribó a Aeroparque a las 11:44.

En ese vuelo también viajaron las delegaciones de Italia y Angola, dos de los seleccionados que participarán de la competencia internacional.

Desde Buenos Aires estaba previsto el segundo tramo hacia Asunción, con salida a las 18:20 y llegada estimada a las 20:15 al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Antes del debut, el seleccionado argentino tendrá la posibilidad de realizar la prueba oficial de pista, prevista entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, con horario todavía por confirmar.

Tres partidos para comenzar el Mundial

Argentina abrirá su participación en el Mundial de Hockey el lunes 12 de octubre frente a Francia, desde las 17:45.

El segundo compromiso será el martes 13 ante Angola, a las 20:00, mientras que el cierre de la primera etapa será el miércoles 14 frente a Chile, también desde las 20:00.

Los tres encuentros se disputarán en horario de Argentina, ya que Paraguay mantiene la misma hora que el país.

La competencia reunirá a seleccionados de distintos países y tendrá a la delegación argentina como uno de los equipos que buscará avanzar en la competencia desde Asunción.