La Selección Argentina completó este lunes su último entrenamiento en el complejo deportivo del Sporting Kansas antes de viajar a Atlanta, donde el miércoles enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni aprovechó la jornada para ajustar los últimos detalles tácticos antes de trasladarse a la sede del encuentro.

La práctica comenzó con una intensa rutina física dirigida por el preparador físico Luis Martín. Los futbolistas realizaron ejercicios en el gimnasio, con trabajos específicos para fortalecer la zona media y el tren inferior mediante distintas estaciones de entrenamiento.

Trabajo físico y ajustes tácticos

Luego de la primera parte de la jornada, el plantel se trasladó al campo de juego, donde los jugadores fueron divididos en tres grupos para desarrollar diferentes actividades. Mientras algunos realizaron ejercicios en bicicleta, otros participaron de sesiones de fútbol tenis y rondos para mantener el ritmo y la precisión con la pelota.

La parte central del entrenamiento estuvo dedicada exclusivamente al aspecto futbolístico. Scaloni y sus colaboradores hicieron hincapié en tareas de posesión del balón, recuperación tras pérdida y progresión ofensiva, conceptos que serán fundamentales frente al seleccionado inglés.

Como cierre de la práctica, el cuerpo técnico organizó un partido en espacios reducidos, una modalidad habitual para trabajar intensidad, presión y velocidad en la circulación del balón.

Rumbo a Atlanta

Tras finalizar el entrenamiento, la delegación argentina emprendió viaje hacia Atlanta, donde quedará concentrada para afrontar uno de los compromisos más importantes del certamen.

El cronograma de actividades continuará este martes con un entrenamiento abierto durante los primeros 25 minutos para la prensa. Además, tres futbolistas atenderán a los medios en la zona mixta y, posteriormente, Lionel Scaloni brindará la conferencia de prensa oficial en el Mercedes-Benz Stadium.

Argentina buscará el miércoles un lugar en la final del Mundial 2026 frente a una Inglaterra que también llega con grandes expectativas. El encuentro se disputará desde las 16 (hora argentina) y definirá al segundo finalista del torneo, en un duelo que reeditará uno de los clásicos con mayor historia del fútbol mundial.