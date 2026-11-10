La Selección ya está completa y entrena en el predio Lionel Andrés Messi

La Selección Argentina completó la llegada de sus futbolistas convocados por Lionel Scaloni y comenzó los entrenamientos para la última doble fecha FIFA del año. Los jugadores arribaron al país durante el lunes y fueron recibidos por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

Entre las figuras que se sumaron a la concentración se encuentran Julián Álvarez, Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Juan Musso, Nicolás Tagliafico, Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono. También llegaron Máximo Perrone, Román Vega y Mariano Troilo, entre otros futbolistas citados por el entrenador.

Claudio Tapia recibió a los convocados

El titular de la AFA compartió imágenes de la llegada de los jugadores a través de sus redes sociales y acompañó la publicación con el mensaje: “Recibiendo a la Scaloneta”. Durante la jornada, Tapia les dio la bienvenida a los integrantes del plantel que se incorporaron para preparar los próximos compromisos.

La primera práctica bajo las órdenes de Scaloni se realizó este martes 10 de noviembre desde las 10, a puertas cerradas. El miércoles, el entrenamiento será a las 17 y tendrá 15 minutos abiertos para la prensa, mientras que el jueves habrá otra práctica vespertina y una conferencia del director técnico.

Cuándo juega Argentina ante Uruguay y Costa Rica

El primer compromiso será frente a Uruguay, este viernes 13 de noviembre a las 20, en La Bombonera. Luego, el seleccionado viajará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes, aunque el horario de ese encuentro todavía no fue confirmado.

Los amistosos marcarán el regreso de la actividad de la Selección después de la triple fecha de octubre, en la que consiguió triunfos ante Bolivia por 4-0, Burkina Faso por 7-0 y Benín por 3-0. Aquella última presentación también estuvo marcada por la despedida de Lionel Messi del seleccionado argentino.