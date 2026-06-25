La Semana de la Miel pondrá el foco en los apicultores de San Juan

La XIV edición de la Semana de la Miel Sanjuanina comenzará en los próximos días con una agenda cargada de actividades destinadas a promover el consumo de miel y acercar la apicultura a la comunidad. La iniciativa es organizada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario y contará con espacios de difusión, degustaciones, capacitaciones y encuentros con productores. Así lo confirmó Luis Tomás, responsable del Área Apícola, quien destacó que el objetivo principal es poner en valor tanto la miel como el trabajo que realizan los apicultores de la provincia.

“Esta es la decimocuarta edición de la Semana de la Miel Sanjuanina y este año buscamos promocionar fuertemente el consumo de miel”, explicó a DIARIO HUARPE. Según detalló, las actividades se desarrollarán en dos etapas, comenzando con jornadas de promoción en distintos puntos de la provincia.

“Vamos a estar en el cruce de las peatonales los días 1 y 2 de julio, el día 3 en el Centro Cívico y el día 4 en el Paseo de las Palmeras, dentro de la Feria Agroproductiva, donde además habrá un espacio especial para los apicultores”, indicó.

El cronograma también incluirá acciones en cafeterías y cervecerías locales. “Tendremos degustaciones en distintos cafés que ofrecerán mieles sanjuaninas como alternativa para endulzar y también realizaremos presentaciones en cervecerías donde se elaboran estilos de cerveza con miel”, señaló.

El valor del trabajo detrás de cada frasco

Tomás remarcó que la celebración busca generar conciencia sobre el esfuerzo que demanda la actividad apícola. “Muchas veces se observa un frasco de miel sobre una mesa, pero no se toma dimensión del trabajo que existe detrás de ese producto”, sostuvo.

Además, destacó que la miel es solo uno de los numerosos productos que genera la colmena. “También debemos poner en valor la producción de polen, propóleo, cera y material vivo. La colmena ofrece una gran variedad de productos que tienen importancia económica y productiva”, afirmó.

La importancia de las abejas

Uno de los aspectos centrales de la campaña será visibilizar el rol de las abejas como agentes polinizadores. “Hay actividades agrícolas que no se pueden pensar sin la intervención de las abejas. La producción de semillas de cebolla, por ejemplo, depende de manera directa de la polinización”, explicó.

El especialista agregó que también cumplen una función clave en cultivos como almendros, melones, zapallos, membrillos y frutas de carozo. “Estamos hablando de aumentos de rendimiento que pueden alcanzar entre un 20% y un 25% en algunos cultivos y llegar a casi un 100% en otros, como ocurre con los melones”, aseguró.

Capacitación y visitas para conocer el proceso productivo

La Semana de la Miel finalizará con una jornada técnica dedicada a productores, estudiantes y público interesado. Allí se abordarán temas vinculados a la producción de polen, propóleos, servicios de polinización y generación de material vivo para la formación de nuevas colonias.

“Tenemos un cronograma muy interesante y también habrá visitas a salas de extracción para que los alumnos y vecinos conozcan todo el recorrido que realiza la miel, desde que la abeja deposita el néctar en la colmena hasta que llega al frasco”, comentó.

Actualmente, San Juan cuenta con alrededor de 140 productores apícolas. Aunque la provincia no se encuentra entre las principales productoras de miel del país debido a sus condiciones climáticas semiáridas, el sector se destaca por la calidad de sus productos y por su experiencia en servicios de polinización, una actividad cada vez más valorada por distintas cadenas agrícolas.