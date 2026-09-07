Una señal que puede aparecer alrededor de los ojos podría aportar información sobre la salud cardiovascular mucho antes de que se produzca un problema grave. Una investigación encontró que las personas con xantelasma, unas placas amarillentas que se forman cerca de los párpados, presentaron un mayor riesgo de sufrir infartos y accidentes cerebrovasculares (ACV).

El estudio fue publicado en la revista científica Atherosclerosis y analizó información de más de 35.000 personas. Los investigadores estudiaron a 17.925 pacientes que presentaban xantelasma y los compararon con la misma cantidad de personas que no tenían esta característica.

Los resultados abren la posibilidad de considerar esta manifestación visible como un marcador para detectar factores de riesgo cardiovascular que todavía no fueron diagnosticados.

Qué es el xantelasma

El xantelasma aparece generalmente como pequeñas manchas o placas amarillentas y blandas alrededor de los párpados. Se produce cuando determinadas células del sistema inmunitario acumulan colesterol y otras grasas.

Su aparición puede estar relacionada con alteraciones de los lípidos en sangre, aunque no necesariamente ocurre únicamente en personas con colesterol elevado. De hecho, una persona puede presentar estas placas incluso cuando sus análisis muestran valores normales.

Los investigadores relacionaron esta característica con la aterosclerosis, un proceso mediante el cual se acumulan depósitos grasos en las arterias, reduciendo el flujo sanguíneo y aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Qué reveló el estudio

Antes de realizar la comparación, los especialistas excluyeron a las personas que ya habían sufrido un infarto, un ACV o un ataque isquémico transitorio. Posteriormente analizaron qué ocurrió con ambos grupos al año, a los cinco años y a los diez años.

Las diferencias aparecieron desde el primer año. El 1% de los pacientes con xantelasma sufrió un infarto, frente al 0,35% de quienes no presentaban las placas. En los ACV, las cifras fueron del 0,95% frente al 0,30%.

La tendencia continuó con el paso del tiempo. A los diez años, el 3,13% de quienes tenían xantelasma había sufrido un infarto, frente al 1,73% del grupo de comparación. Para los accidentes cerebrovasculares, las cifras fueron del 3% y 1,53%, respectivamente.

Una señal para consultar, no un diagnóstico

Los investigadores remarcaron que los resultados muestran una asociación y no significan que el xantelasma provoque directamente un infarto o un ACV.

Sin embargo, su presencia podría justificar una evaluación médica más amplia para revisar factores como la presión arterial, la glucosa, el colesterol y otros indicadores relacionados con la salud cardiovascular.

Así, una característica que muchas personas advierten inicialmente por una cuestión estética podría convertirse también en una señal para realizar controles preventivos y detectar posibles factores de riesgo antes de que aparezcan complicaciones.