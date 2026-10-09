La separación de Julián Álvarez y el escándalo que lo dejó muy mal parado

La Selección Argentina viene de atravesar uno de los momentos más emotivos de los últimos tiempos con la despedida de Lionel Messi, el capitán y mejor jugador de todos los tiempos. En ese marco, y luego de que el ídolo se retiró de la Albiceleste, hay un futbolista que aparece en el centro de todas las miradas.

Se trata ni más ni menos que de Julián Álvarez, quien en el último tiempo se transformó en uno de los socios ideales de la Pulga dentro de la cancha. La Araña, que viene de pasar meses muy complicados por su situación en el Atlético de Madrid, tomó una fuertísima decisión en las últimas horas.

El exatacante de River Plate le puso punto final a su vínculo con Fernando Hidalgo, quien era su representante. De esta forma, cortó de manera definitiva la relación con el empresario, luego de atravesar un período de profunda crisis y turbulencia en su carrera deportiva.

Durante los últimos meses de Julián Álvarez, incluso en el período donde manifestó su deseo de irse del club español, el empresario hizo todo lo posible para facilitar su llegada al Barcelona. Sin embargo, las formas utilizadas no le gustaron para nada al delantero, quien se sintió altamente decepcionado.

Además de quedar muy expuesto por todo lo sucedido, ya que no se presentó a entrenar y presentó un parte médico con diagnóstico de depresión, entre otras cuestiones, el futbolista considera que Hidalgo fue uno de los grandes responsables del problema, junto con los directivos del club.

El conflicto terminó dejando al atacante en una posición muy incómoda dentro de la institución de España. La estrategia para intentar forzar su salida hacia la entidad catalana generó un fuerte malestar en la dirigencia y también entre los hinchas, al punto de que el delantero recibió silbidos cuando volvió a jugar en el estadio Metropolitano.

Con la salida de Hidalgo, el cordobés busca cerrar una etapa marcada por la tensión y recuperar la estabilidad en su carrera profesional. El jugador quedó momentáneamente sin agente y deberá definir quién manejará su futuro, teniendo como alternativa a la agencia vinculada a Javier Pastore, aunque todavía no hay confirmación oficial.