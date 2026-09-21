La separación que se confirmó sobre una famosa conductora de TV

La salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación y abrió un nuevo escenario en la televisión argentina. Ante su reciente internación, comenzó a instalarse con fuerza quién tomará su lugar en la conducción, y todo indica que será, una vez más, su nieta Juana Viale.

En ese contexto fue Fernanda Iglesias quien aportó información en su programa de streaming, donde no solo habló del reemplazo de Juana, sino que también deslizó detalles de su presente personal que no pasaron desapercibidos.

"Si Mirtha no puede volver porque está pachucha y qué sé yo, vamos a ver qué pasa, porque a Juana vieron que no le gusta trabajar, a ella no le copa, ella quiere hacer un programa, irse de viaje con su velerito, recorrer el mundo", lanzó la periodista.

En ese mismo análisis, Iglesias también confirmó que Juana ya no estaría en pareja con Yago Lange, el deportista con quien había blanqueado su relación tiempo atrás, dando a entender que ese vínculo llegó a su fin. En años anteriores un fuerte rumor la vinculó con el papá, Santiago Lange, medallista olímpico.

"Igual ahora no tiene más el novio ese que tenía, ese novio que la hacía correr, hacer deportes, la tenía cagando, estaba piel y hueso Juana, chicos. Encima que creo que es vegetariana", agregó la periodista.

En la misma línea, continuó describiendo ese estilo de vida de la conductora. "Come poco y corría, hacía maratones, nadaba, de todo. Pobre Juanita, igual es bastante antipática Juanita, pero bueno, no me importa", afirmó.

En medio de la incertidumbre por la salud de Mirtha y la continuidad de su programa, el nombre de Juana Viale vuelve a quedar en el centro de la escena, no solo por su rol en la pantalla, sino también por un presente personal que empieza a dar que hablar.