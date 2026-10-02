La serie de Lionel Messi presentó su primer adelanto y estrenará en 2027

Lionel Messi y la producción de Messi y los gigantes mostraron las primeras imágenes de la nueva historia animada que llegará a las pantallas de Disney+ en el año 2027. El evento de presentación se realizó en el escenario del Hall M durante la San Diego Comic-Con Málaga ante la atenta mirada de más de 3000 personas que colmaron las instalaciones para conocer la trama.

La trama principal sigue los pasos de Leo, un joven de 12 años que termina en un mundo alternativo dominado por seres enormes. Para conseguir su regreso a casa, el protagonista debe superar desafiantes duelos de fútbol mediante el uso de esferas místicas. A diferencia del resto de los personajes, el joven deportista carece de poderes mágicos en ese lugar y depende exclusivamente de su esfuerzo personal, la estrategia colectiva y el trabajo en equipo.

El contenido audiovisual mezcla aventura y valores esenciales como la constancia, la amistad y la autoconfianza. Además, la banda sonora cuenta con la canción oficial interpretada por el cantante Luck Ra, mientras que la voz principal del personaje de Leo estará a cargo del actor Milo Burgess-Webb. Los creadores explicaron que la producción busca inspirar a las infancias del planeta a través de una propuesta llena de acción.