La serie de Rodrigo de la Serna que relata una tremenda historia del país

La plataforma Netflix confirmó el lanzamiento de Gordon, una impactante producción protagonizada por Rodrigo de la Serna y dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik. La serie llegará al catálogo el próximo 18 de noviembre de 2026 con una entrega de 7 episodios que exploran la violencia política del país.

La historia se centra en Aníbal Gordon, un delincuente que comenzó realizando robos y fraudes comunes hasta integrarse en las estructuras de la violencia paraestatal argentina. A través de este personaje, la trama revela el funcionamiento de operaciones clandestinas, atentados e inteligencia ilegal en los años 70.

La obra audiovisual está basada en los libros titulados Gordon y Gordon, el aniquilador, escritos por el periodista Marcelo Larraquy. El propio investigador participó en la escritura del guion junto a Pablo Trapero y Marcos Osorio Vidal, fusionando el rigor documental con el ritmo del thriller.

Un aspecto central del relato es el vínculo de Aníbal Gordon con la Triple A, la Alianza Anticomunista Argentina, que operó entre 1973 y 1976 persiguiendo a militantes, periodistas y artistas. Asimismo, la ficción muestra sus conexiones con la Secretaría de Inteligencia del Estado y la última dictadura militar.

Con la actuación estelar de Rodrigo de la Serna, el proyecto se suma al catálogo de ficciones basadas en hechos reales y figuras sombrías del pasado nacional. Los 7 capítulos estarán disponibles en todo el mundo desde el 18 de noviembre para relatar este recorrido criminal.