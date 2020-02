La SIGEN detectó más de 100 mil netbooks que no fueron entregadas por el Gobierno anterior

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó en un depósito más de 100 mil netbooks y otros insumos tecnológicos pertenecientes a distintos programas educativos que no fueron entregados por el gobierno anterior, según se informó de forma oficial.



Se trata de insumos adquiridos hace más de tres años que debían ser entregados en el marco de distintos programas, y entre ellos se encontraron proyectores, tablets, servidores y baterías.



De acuerdo a lo consignado desde la SIGEN, el hallazgo se produjo como consecuencia de una investigación que concluyó esta mañana en un depósito del Correo Argentino ubicado en la localidad de Tortuguitas.



El ministro de Educación, Nicolás Trotta aseguró en su cuenta de Twitter: "Informamos que iniciaremos de forma inmediata inventario, clasificación, evaluación de su estado y su vigencia tecnológica".



"A partir del diagnóstico, los materiales serán sumados a los distintos planes en ejecución y diseño. Además, se procederá a su distribución, previa actualización, con el inicio del ciclo lectivo, comenzando por aquellas escuelas en comunidades de mayor vulnerabilidad social", agregó el funcionario.



En tanto, al conocerse la noticia, el ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro aseguró, en su cuenta de la red social Twitter, que "no hubo, en el día de hoy, ninguna detección de netbooks fruto de una investigación de la SIGEN. Simplemente, verificaron la existencia de material tecnológico en el depósito de la empresa encargada de la logística".



El ex funcionario macrista agregó: "Esas computadoras, de ningún modo obsoletas, son parte del equipamiento de Aprender Conectados que, junto a otros dispositivos adquiridos en distintos tiempos y órdenes de compra, como kits de robótica y programación, esperaba ser distribuido. En 2019 alcanzamos a entregar más del 60%. El remanente, de acuerdo al cronograma, debía llegar a las escuelas este año".



"No entiendo cómo puede considerarse algo negativo que las nuevas autoridades, en el arribo de su gestión, encuentren activos que aseguran la continuidad de los programas en marcha", concluyó.



Según informó la SIGEN, los insumos hallados en el depósito del Correo en Tortuguitas, fueron adquiridos entre 2016 y 2017 por la empresa EDUC.AR y debían distribuirse como parte de los programas “Escuelas del Futuro”, “Aprender Conectados (ex Conectar Igualdad)”, “Aulas Digitales”, y “Primaria Digital”.



En este contexto, el Síndico General de la Nación, Carlos Antonio Montero, indicó que “resulta absolutamente inadmisible que la gestión anterior del Ministerio de Educación haya abandonado el avance de estos programas con tanto impacto social, vitales en la formación de nuestros jóvenes”.



“Esto no se trata sólo de ajuste, esto consiste concreta y nítidamente en un desprecio profundo por la educación pública”, remarcó Moreno de acuerdo a una comunicación difundida por la SIGEN.