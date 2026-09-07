La Sinfónica Nacional homenajeará a Pedro Calderón con presencia sanjuanina

La música argentina tendrá un encuentro especial el próximo viernes 18 de septiembre, cuando la Orquesta Sinfónica Nacional realice un concierto homenaje al maestro Pedro Ignacio Calderón, fallecido el pasado 13 de julio a los 92 años. Entre los presentes estará su hijo Esteban Calderón, bandoneonista y residente en San Juan, quien acompañará la velada dedicada a recordar la trayectoria de uno de los referentes de la música sinfónica del país.

El concierto se desarrollará desde las 20 horas en el Auditorio Nacional, ubicado en Sarmiento 151, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entrada gratuita. La propuesta reunirá obras argentinas contemporáneas y piezas fundamentales del repertorio musical occidental.

La presencia de Esteban Calderón constituye el principal vínculo sanjuanino de una jornada que estará atravesada por el legado artístico de su padre. Pedro Ignacio Calderón fue director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional y, desde 2015 hasta su fallecimiento, se desempeñó como su Director Emérito.

Un homenaje con presencia sanjuanina

Esteban Calderón desarrolló su actividad como bandoneonista y eligió San Juan como lugar de residencia. Su participación en el homenaje permitirá acompañar desde la provincia el reconocimiento a la trayectoria de Pedro Ignacio Calderón, cuya carrera estuvo estrechamente vinculada a la Orquesta Sinfónica Nacional.

El programa será dirigido por el maestro suizo Emmanuel Siffert, actual Director Principal Invitado de la Sinfónica Nacional y también exdirector titular de la Orquesta Sinfónica de San Juan. De esta manera, el concierto reunirá dos figuras con una relación directa con la escena musical sanjuanina: el músico residente en la provincia y el director que estuvo al frente del elenco sinfónico local.

Siffert tendrá además a su cargo la dirección de una obra particularmente vinculada con San Juan. Se trata de Estallido lunar, de David Gompper, composición que fue estrenada en 2018 precisamente por el maestro suizo al frente de la Orquesta Sinfónica de San Juan.

La pieza fue presentada por primera vez el 27 de julio de 2018 y posteriormente volvió a ser interpretada por Siffert junto a la Royal Philharmonic Orchestra en Londres, en enero de 2019.

Obras argentinas y repertorio internacional

La programación comenzará con Estallido lunar, de David Gompper, y continuará con Imagen-Tiempo, de Eva García Fernández, que tendrá su primera audición en Argentina. También se interpretará A subtle chain (Una cadena sutil), del compositor argentino Alex Nante, en su estreno argentino.

El programa se completará con una de las obras fundamentales de la música del siglo XX: La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky.

La propuesta tendrá además la participación de la soprano Jacqueline Livieri, reconocida intérprete argentina con trayectoria en escenarios de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, España, Italia, Reino Unido y China.

El legado de Pedro Ignacio Calderón

Pedro Ignacio Calderón fue una figura central de la música sinfónica argentina. A lo largo de su trayectoria se desempeñó como pianista, director de orquesta y docente, y estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional durante distintas etapas de su carrera.

Su nombre forma parte de la historia de la institución junto al de directores titulares como Roberto Kinsky, Juan José Castro, Víctor Tevah, Simón Blech, Teodoro Fuchs, Juan Carlos Zorzi, Jacques Bodmer, Bruno D’Astoli, Jorge Rotter y Jorge Fontenla.

Desde 2015 se desempeñó como Director Emérito de la Orquesta Sinfónica Nacional, cargo que mantuvo hasta su fallecimiento.

El concierto del 18 de septiembre funcionará así como un reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la música argentina, con la presencia de su hijo Esteban Calderón, actualmente radicado en San Juan.