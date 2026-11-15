Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca durante la goleada por 3-0 ante Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina. El capitán pidió el cambio en el segundo tiempo y su salida generó preocupación, especialmente porque faltan apenas seis días para la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

Sin embargo, el episodio no pasó de un golpe en el gemelo derecho. El mediocampista terminó el encuentro sin una lesión muscular y, según informó TyC Sports, su presencia en la definición continental no está en duda.

La situación se produjo cuando restaban aproximadamente 20 minutos para el final del partido disputado en Mendoza. Paredes fue al piso para recuperar una pelota ante David Zalazar y, después de levantarse, hizo una seña hacia el banco de suplentes para solicitar el cambio.

Aunque permaneció algunos minutos más en cancha, finalmente fue reemplazado por Tomás Belmonte. Después del encuentro se lo vio con hielo en la zona del gemelo derecho.

Qué dijo Paredes sobre su salida

El propio futbolista explicó que su reemplazo estaba previsto dentro de la planificación del cuerpo técnico. "Estaba más o menos previsto que jugara esa cantidad de minutos, así que era el momento adecuado para salir", señaló después de la clasificación de Boca.

Por su parte, el entrenador Rodolfo Arruabarrena también llevó tranquilidad sobre el estado físico del capitán y destacó su importancia dentro del equipo.

"Salió bien, solo por cansancio. No ha tenido una pretemporada. Es el capitán, el líder para nosotros, sabe mantener el ritmo", expresó el técnico.

De esta manera, Boca mantiene sus planes con Paredes de cara al compromiso más importante de la semana. El equipo viajará a Colombia para enfrentar a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre, en Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana.