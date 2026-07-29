La situación que vivió Nicole Neumann con su hijo: “Nunca escuché nada así”

Nicole Neumann regresaba a Buenos Aires tras sus vacaciones en Mallorca cuando enfrentó una situación inesperada en el avión. La modelo relató lo sucedido en su programa Solo con Niki y adelantó con humor que "Esto es una señal de que no me tengo que subir al avión" para luego añadir que "Me pasó de todo, parecen señales". El conflicto surgió cuando notó que no tenía un asiento junto a su hijo Cruz Urcera.

Según explicó la mediática, "Pensé que estábamos los dos en el centro y me dicen 'no, tu asiento, pasillo y el bebé del otro lado'". La situación le pareció incomprensible y manifestó que "Nunca escuché nada tan insólito en mi vida. Es un bebé, toma teta, no creo ni que esté en el asiento".

Neumann detalló que debió comprar un lugar para el niño ya que "lo tuve que sacar, porque me lo hacen sacar, porque viste que a partir de los dos años te hacen sacar otro asiento".

El intercambio con el personal de la empresa escaló cuando ella planteó que el menor no ocuparía la butaca. La respuesta fue tajante y Nicole recordó que "le digo 'el chico no va a usar el asiento', y me dice 'no, entonces no puede viajar, porque por normativas de seguridad, el pasillo tiene que estar en el medio por cualquier emergencia y el chico tiene que estar del otro lado'". Ante esto, la modelo cuestionó "pero miralo, es un bebé, ¿cómo le explico al chico que tiene que estar 11 horas sentado, solo, con un cinturón de seguridad?".

Los empleados observaron al niño y comentaron que "Lo miraban y decían: 'Ah, pero es grande'". Nicole admitió que el pequeño es alto pero recalcó que solo tiene dos años. Finalmente, el personal consultó "Ah, bueno, ¿y cuánto pesa?". Tras responder que pesa "13 kilos", los trabajadores revisaron sus dispositivos y concluyeron que "Bueno, está bien. Hasta los 15 kilos puede viajar a upa con el otro cinturón de seguridad", logrando así destrabar el inconveniente para el viaje de vuelta.