La soja disponible alcanzó el precio más alto en 9 meses en el mercado local

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El precio de la soja disponible en el mercado local alcanzó en la semana su valor más alto en nueve meses al cotizar a US$ 252,2 la tonelada, en un contexto de embarques del complejo sojero récord durante octubre y poco "incentivo" para que los productores vendan la mercadería, indicó la Bolsa de Comercio Rosario (BCR) en un informe al que accedió hoy Télam.



En un informe realizado por la entidad bursátil rosarina, el precio del poroto disponible fijado por la Cámara Arbitral de Cereales en US$ 252,2 la tonelada el jueves de esta semana es "el máximo valor alcanzado desde febrero de este año".



La BCR explicó que el aumento en valor del commodity se debió a "la poca oferta de mercadería que circula en el mercado, a causa de las últimas medidas económicas que han desincentivado las ventas de los productores, lleva a los compradores a tener que realizar propuestas de compra más tentadoras para hacerse de la soja que queda por comercializar de la actual campaña".



Otro punto que remarcó el trabajo realizado por los especialistas de la Bolsa, Blas Rozadilla y Javier Treboux, es el "considerable retraso" de la comercialización de la soja de la campaña que corre respecto al promedio de las campañas previas.



A la fecha se llevan vendidas en total 39,3 millones de toneladas de soja 2018/19, lo representa poco menos del 70% del total de una campaña en la que se produjo alrededor de 56 millones de toneladas en nuestro país.



Dicho total se ubicó por detrás del 80% que marca el promedio desde el 2010 y del avance del 95% que presentó la comercialización en la campaña previa.



"Los productores se muestran reacios a librarse de la mercadería, en un contexto de alta incertidumbre macroeconómica, y ante la imposibilidad de cubrir los resultados de sus ventas ante la pérdida de valor en el tiempo de la moneda local, al hallarse limitada la compra de divisas", explicó el escrito.



A pesar de este contexto, la demanda del sector exportador no mermó y "sigue firme".



Las exportaciones del complejo sojeros mostraron "un gran ritmo durante el mes de octubre, ubicándose por encima de lo exportado en las tres campañas previas tanto para harina como para aceite y poroto", destacó la entidad bursátil.



En el caso de la harina, las exportaciones estimadas para octubre fueron de 3,52 millones de toneladas, más de un millón de toneladas por encima del promedio de los últimos tres años.



En cuanto al aceite de soja, las exportaciones habrían totalizado 510.000 toneladas, con los embarques de poroto en 1,8 millones de toneladas, más de cuatro veces el promedio de las últimos tres años.