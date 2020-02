La soja subió 2,08% en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El valor de la soja disponible subió 2,08% en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en una jornada donde cayó el precio del maíz y el del trigo se mantuvo en los mismos niveles de ayer.



De esta manera, la oleaginosa condición fábrica con descarga hasta al 29 de febrero subió US$ 5 y cerró la jornada a US$ 245 la tonelada.



Por soja con entrega en marzo, la mejor oferta se ubicó en los US$ 230 la tonelada; abril, US$ 220; mayo y junio, US$ 215; y julio, US$ 218.



Por su parte, el maíz con entrega hasta el 16 de febrero se ubicó en $ 9.200 la tonelada, por debajo de los US$ 155 ofrecido ayer, mientras que por el cereal con entrega contractual la mejor oferta se ubicó en US$ 145.



Por maíz con entrega en marzo, la oferta se ubicó en los US$ 145; abril, US$ 140; mayo, US$ 142; junio; US$ 136; julio y agosto, US$ 133; septiembre, US$ 135; octubre, US$ 137; y noviembre, US$ 139.



Por último, el trigo se negoció sin cambios a US$ 190 la tonelada y el girasol a US$ 245 la tonelada.