La soja subió siete dólares en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El valor de la soja disponible repuntó en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), aunque los cereales acapararon nuevamente el mayor volumen de negocios de la rueda.



La soja disponible subió US$ 7 hasta US$ 252 la tonelada, mientras que para la oleaginosa condición cámara con entrega en 2020 el precio que se manejo fue en torno a US$ 242 la tonelada.



Por su parte, el precio de compra por maíz disponible se mantuvo en US$ 145 la tonelada.



La mejora en los precios se dieron en el maíz con entrega diferida de la presente campaña, con la oferta de un comprador de US$ 148 la tonelada por compra de maíz con entrega en diciembre/enero 2020.



En cuanto al maíz de la campaña 2019/20, el mejor valor abierto de compra por el cereal con entrega en marzo y abril fue de US$ 143; junio y julio, US$ 137 y agosto y septiembre US$ 133.



El trigo con descarga se ubicó en los US$ 165 la tonelada.



Sin embargo, en el registro público de compra-venta de granos hubo operaciones por US$ 170 la tonelada, valor similar a las jornadas previas.



En cuanto al trigo con descarga en diciembre, el mejor valor de compra fue de US$ 167 la tonelada, mientras que con descarga entre el 15 de diciembre y el 15 de enero se ofrecieron US$ 170.



En cuanto al cereal con descarga a partir de 2020, el mejor precio de compra por trigo enero fue de US$ 170; febrero, US$ 171; y marzo, US$ 177.



Por último, el girasol se mantuvo a US$ 240 y la cebada a US$ 130.