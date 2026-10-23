La Sole abrió reveló el duro drama que vive con su padre: "No sabe quién soy"

Soledad Pastorutti y su padre Omar Pastorutti atraviesan un delicado momento familiar debido al avance de una afección cognitiva que padece el hombre desde hace cinco o seis años. En el marco de la presentación de su disco Vale la pena, con el cual celebra sus 30 años de trayectoria musical, la artista decidió abrir su corazón y rendir un emotivo homenaje a la persona que impulsó su éxito desde los comienzos.

En una entrevista otorgada al programa Nuestra mañana, conducido por Marcelo Bonelli en Radio Mitre, la cantante de Arequito detalló la cruda realidad que le toca vivir junto a su progenitor. "Mi viejo ya no sabe quién es ni quién soy yo", reveló la referente del folklore al describir la pérdida de memoria y el impacto emocional de la enfermedad.

La situación representó un enorme desafío personal y laboral en la rutina de la intérprete, afectando incluso su salud vocal durante los momentos de mayor tensión. "Fue un proceso largo de empezar a entender qué estaba pasando, de quedarme totalmente sin voz, pero de tener que seguir trabajando a pesar de eso", detalló sobre el proceso de asimilación del diagnóstico.

Como muestra de gratitud compuso el tema Mi refugio, una interpretación que le demandó un gran esfuerzo físico y emocional al momento de la producción en el estudio. "La canción la grabé una sola vez. De hecho, lo que quedó es el demo. Grabé frase por frase porque íbamos cortando. Pero bueno, necesitaba agradecerle", explicó durante el reportaje radial.

La cantante manifestó la tristeza que le genera ver a su padre impedido de compartir los logros familiares y la etapa actual junto a las nuevas generaciones. "Me da mucha pena lo que está pasando porque sería un tipo que en la actualidad disfrutaría mucho de sus nietos", expresó al reflexionar sobre los momentos que la vida le impidió disfrutar.

Acostumbrada a mostrar fortaleza sobre los escenarios, la artista confesó lo complejo que resulta exponer este tipo de situaciones íntimas ante el público. "Como toda gringuita, con raíces italianas y con la crianza que yo he tenido, viste que uno siempre oculta la vulnerabilidad, y siempre se sube al escenario a comerse todo", reflexionó con total honestidad.

El dolor se profundiza al recordar el constante apoyo y la libertad que su progenitor le brindó para desarrollar su vocación artística a lo largo de las décadas. "Es un tipo que me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera. Por eso me da mucha pena lo que está pasando, porque sería un tipo que en la actualidad disfrutaría mucho de sus nietos, de lo que está pasando... Pero bueno, la vida misma", agregó.

La influencia de su padre fue determinante en el despegue comercial de su carrera, asumiendo tareas de producción e inversión cuando recién comenzaba. "Él me hizo La Sole. Él compró mis primeros 5000 discos para que no se rescindiera el contrato de Sony, él vendía los discos en las estaciones de servicio, en los conciertos... Era mi mánager", recordó con nostalgia.

A pesar de los momentos históricos que no pudo presenciar en el último tiempo, la artista valora los grandes hitos que alcanzaron a compartir juntos. Para cerrar su testimonio sobre la vivencia familiar, la folklorista concluyó: "No me vio cantarle a Messi, pero me vio cantarle a Maradona".