La música y la emoción acompañaron la espera por la primera misa del papa León XIV en Argentina. Este lunes 9 de noviembre, Soledad Pastorutti se presentó ante una multitud de fieles en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, con un repertorio especialmente preparado para la jornada religiosa.

La artista de Arequito subió al escenario junto a su hermana Natalia y compartió canciones vinculadas con la fe, en un encuentro que combinó música popular y espiritualidad. Desde el escenario, alentó en varias oportunidades a las personas que se habían acercado para participar de la histórica celebración.

Uno de los detalles que llamó la atención fue el vestuario elegido por la cantante. Como es habitual en sus presentaciones, lució un poncho, aunque esta vez con los colores celeste y blanco de la bandera argentina, en sintonía con una jornada especial para miles de argentinos.

La presentación de Soledad formó parte de las actividades musicales organizadas antes de la misa del Pontífice, prevista en el Monumento a los Españoles. Allí se congregaron fieles llegados desde distintos puntos del país para participar del encuentro con León XIV.

La música argentina también acompañó la visita del Papa

La participación de Pastorutti no fue la única presencia artística durante la recorrida del Santo Padre por Argentina. Más temprano, Abel Pintos cantó ante León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

El músico interpretó «La llave» junto a coristas y guitarristas de la institución. Después de escucharlo, el Papa agradeció la presentación y destacó el valor de la música durante el encuentro.

Así, distintas figuras de la música nacional se sumaron a las actividades de la visita papal, en una agenda que tuvo a la fe, la solidaridad y la cultura argentina como protagonistas.