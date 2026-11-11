La Sole le dijo al marido de Lali Espósito por qué va a sufrir tras la boda

Soledad Pastorutti visitó el estudio del canal de streaming Gelatina para mantener una extensa charla con Pedro Rosemblat sobre su presente artístico, su flamante lanzamiento musical y su recordada participación musical cantando “Brindis” en el partido de despedida de Lionel Messi.

Hacia el final de la entrevista, la reconocida cantante aprovechó la ocasión para felicitar afectuosamente al conductor por su reciente matrimonio con Lali Espósito y le regaló un valioso consejo de vida que el periodista agradeció con total emoción en el aire.

En medio de la charla, la artista le expresó “me alegra mucho lo que estás viviendo” y le aseguró que se trata de “una de las cosas más lindas que te puede pasar en la vida, disfrutalo”, pidiéndole que lo disfrute al máximo con una sonrisa.

Sin embargo, la intérprete de Arequito sorprendió a todos al realizar una particular advertencia sobre la personalidad de su pareja basándose en la astrología y en la coincidencia de compartir signo zodiacal con la destacada actriz y cantante.

Entre risas y complicidad, la folclorista le advirtió “no es fácil con una libriana, yo soy de libra, soy del 12 de octubre y Lali del 10, tenemos muchas cosas en común”, destacando las similitudes de carácter.

Para cerrar el momento romántico y televisivo, la referente de la música nacional le aconsejó “solo te digo que le des alas que el resto viene solo”, a lo que Pedro Rosemblat respondió “estoy muy feliz y disfrutando el momento. Te tomo el consejo, gracias Sole”.