La Sole reveló su charla íntima con Messi tras su despedida de la Selección

La cantante Soledad Pastorutti y el futbolista Lionel Messi protagonizaron un momento sumamente emotivo durante la despedida del capitán de la Selección Argentina. En ese marco tan especial, la reconocida artista fue la encargada de interpretar su emblemática canción Brindis en el estadio ante miles de espectadores. Luego del evento, la cantante brindó una entrevista para TyC Sports y detalló la conversación privada que sostuvo con el astro.

El histórico tema musical interpretado por la artista oriunda de Arequito se convirtió con los años en un símbolo absoluto de superación y agradecimiento para el deporte nacional. En esta ocasión, la interpretación adquirió una dimensión única al acompañar el adiós definitivo del goleador con la camiseta albiceleste. Cabe recordar que la cantante ya había interpretado esa misma obra junto a Diego Maradona años atrás.

Profundamente emocionada por el ambiente del estadio y el cariño manifestado por el público presente, la artista reflexionó sobre la inolvidable velada vivida sobre el césped. "Yo no soy de pedir cosas, me vienen, me aparecen. A veces no sé si me merezco tanto, pero después de esto puedo decir que me va a quedar la felicidad grabada de por vida. Pedir pido salud y que mis seres queridos me puedan acompañar en este momento", relató en la entrevista.

Durante el reportaje, la intérprete analizó el sentimiento colectivo del pueblo argentino ante el retiro del máximo ícono futbolístico del país. "No sé qué pasó pero para mí fue una noche muy especial en lo personal y también para todos los argentinos", expresó la cantante. Además, invitó a todos los hinchas a reflexionar sobre la trayectoria del ídolo: "No sabemos si llorar o festejar. Nos tenemos que quedar con lo bueno: es un tipo que nos ha dado todo lo que pudo. Ahora es tiempo de que él disfrute de otras cosas".

El instante de mayor revelación ocurrió cuando el periodista le consultó sobre la escena en la que el deportista le sostuvo las manos mientras ella le expresaba unas palabras. En lugar de enfocarse únicamente en el éxito profesional, la cantautora puso el foco en el aspecto personal del ídolo. "A Leo le dije que sea fuerte, que disfrute de lo que le corresponde disfrutar. Creo que es un momento muy especial el que se viene, tiene una familia hermosa, un sostén muy grande, una gran mujer al lado y tres hijos que son tres soles", concluyó.