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La solución saludable para tus desayunos semanales con sabor a chocolate
POR REDACCIÓN
A la hora de buscar un comienzo de día nutritivo, la avena horneada se posiciona como una de las opciones más elegidas por los expertos en nutrición en todo el mundo. Esta propuesta suma sabor, frutas y proteínas para lograr un plato lleno de energía que tiene una ventaja fundamental ya que "la preparas un día y te quedan porciones para el resto de la semana".
En Argentina, la nutricionista Pau Moguilevsky, conocida en redes como @pulicocina, es una gran seguidora de este método y propone una versión muy golosa. Se trata de la avena horneada brownie, que incorpora chips de chocolate o nueces sin perder su perfil saludable. Para lograr un mejor resultado, se recomienda usar bananas maduras que aportan humedad y sabor natural con menos azúcar.
Para preparar seis porciones se necesitan dos bananas o puré de otras frutas, dos tazas de copos de avena, dos cucharadas de cacao amargo y una cucharadita de polvo de hornear. De forma opcional se pueden sumar 60 gramos de proteína en polvo. La mezcla se completa con dos tazas de leche y endulzante a gusto, ya sea miel o estevia. Todo se integra en un molde de unos 15 a 18 centímetros de lado previamente engrasado.
Existen tres métodos para cocinar esta preparación. En el horno o la freidora de aire se requiere una temperatura de 180 grados durante 30 o 40 minutos. Si se prefiere el microondas, el proceso se realiza en cuatro o cinco tandas de un minuto a potencia máxima hasta que la mezcla cuaje.
Este plato puede consumirse tanto frío como tibio y se conserva perfectamente en la heladera si se mantiene cubierto. Es ideal para acompañar con yogur o mantequilla de maní, funcionando también como un excelente snack para después de entrenar.