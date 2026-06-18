Durante siglos, la estrella de Belén fue uno de los mayores enigmas compartidos entre la religión, la historia y la astronomía. Ahora, una nueva investigación volvió a encender el debate al proponer una explicación científica para el fenómeno celestial que, según el Evangelio de Mateo, guió a los Reyes Magos hasta el lugar del nacimiento de Jesús.

La hipótesis más reciente fue presentada por el científico planetario Mark Matney, quien analizó antiguos registros astronómicos chinos que describen la aparición de un brillante cometa visible durante aproximadamente 70 días en el año 5 antes de Cristo. Según su trabajo, ese objeto podría coincidir tanto con la época estimada del nacimiento de Jesús como con varios detalles narrados en los textos bíblicos.

El aspecto más llamativo de la teoría es que intenta explicar por qué la estrella parecía “detenerse” sobre Belén. De acuerdo con los cálculos realizados por Matney, la trayectoria del cometa habría generado un efecto visual poco habitual que lo hacía parecer inmóvil desde la perspectiva de quienes observaban el cielo desde la Tierra. Esa característica encajaría con una de las descripciones más conocidas del relato bíblico.

Sin embargo, la teoría del cometa no es la única. Durante décadas, muchos astrónomos sostuvieron que la estrella de Belén pudo haber sido una extraordinaria conjunción planetaria. Entre las explicaciones más aceptadas figura la alineación de Júpiter y Saturno ocurrida en el año 7 antes de Cristo, un fenómeno excepcional que habría llamado la atención de los observadores de la época. Otros investigadores también señalaron posibles encuentros entre Júpiter y Venus o incluso la aparición de una nova.

A pesar de los avances, los especialistas reconocen que probablemente nunca exista una respuesta definitiva. La escasez de registros históricos y las distintas interpretaciones del texto bíblico impiden alcanzar una conclusión absoluta. No obstante, cada nuevo estudio aporta pistas que acercan a los científicos a comprender qué fenómeno pudo inspirar uno de los relatos más famosos de la historia.

Más allá de la explicación final, el misterio de la estrella de Belén sigue fascinando a investigadores y creyentes por igual. Entre cometas, alineaciones planetarias y fenómenos astronómicos extraordinarios, la búsqueda de la verdad continúa mirando hacia el cielo, donde hace más de dos mil años habría comenzado una de las historias más conocidas de la humanidad.