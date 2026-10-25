La sorpresiva decisión que tomó Sabrina Rojas con sus hijos: "Me da pudor"

Sabrina Rojas reveló una medida especial que tomó en sus redes sociales respecto a sus hijos durante su programa en DGO. La conductora comentó: “A mis 46 ya no me da subir una foto en cul*, que tal vez a los 20 sí”, al reflexionar sobre su exposición actual y admitió que le da pudor posar de manera sensual frente al espejo.

La reconocida figura explicó que prefiere mantener a sus hijos al margen de sus contenidos digitales cotidianos: “Con mis hijos nunca hablé de este tema. Esperanza es muy chica y además los tengo silenciados de mis historias porque, si bien no muestro nada que no puedan ver, al mismo tiempo no quiero que estén pendientes de lo que subo o no”.

Para finalizar, la famosa aclaró que los algoritmos de sus hijos no están vinculados con el mundo del espectáculo: “La verdad es que le pueden llegar noticias mías, pero sus algoritmos no tienen nada que ver con la farándula”. De esta forma aseguró que prefiere preservar su tranquilidad familiar y mantenerlos alejados del universo virtual.