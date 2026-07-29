La Selección Argentina Sub 17 comenzó con el pie derecho su preparación para el Mundial de Qatar 2026. En el primero de los dos amistosos programados frente a Ecuador, el conjunto dirigido por Diego Placente se impuso por 2-1 en el estadio Ciudad de Lanús, en un encuentro disputado a puertas cerradas y sin acceso para el público ni la prensa.

Más allá del resultado positivo, una de las grandes noticias de la jornada fue el esperado debut de Stephen "Kiki" Ramos con la camiseta argentina. El delantero de Vélez Sarsfield, nacido en Haití y nacionalizado argentino, ingresó durante el segundo tiempo y tuvo su bautismo oficial en la Albiceleste después de haber sido convocado por Placente para este ciclo de trabajo con vistas a la Copa del Mundo Sub 17.

El joven atacante es considerado una de las grandes promesas de las divisiones inferiores del Fortín. Su rendimiento durante la temporada despertó el interés del cuerpo técnico nacional y le permitió ganarse un lugar entre los juveniles que buscan un puesto en la lista definitiva para el Mundial. Ramos nació en Haití, llegó siendo niño a la Argentina y desarrolló toda su formación futbolística en Vélez, donde se destaca por su velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora.

Dentro del campo de juego, Argentina mostró un buen funcionamiento colectivo y consiguió la victoria gracias a los tantos de dos futbolistas de Vélez: Benjamín Vallejo y Facundo Salinas. El descuento para la selección ecuatoriana fue convertido por Mateo Villanueva, aunque no alcanzó para evitar la derrota de la Tri en el primer ensayo de la serie.

Placente eligió como titulares a Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Mateo Mendizábal y Alex Cardozo; Galo Escobar, Benjamín Vallejo, Marcos Ortiz y Juan Cruz Policella; Facundo Salinas y Tobías Goytía. Durante el complemento realizó varias modificaciones para darle minutos a distintos futbolistas, entre ellos a Kiki Ramos, quien vivió una noche inolvidable con su estreno en la Selección.

El segundo amistoso frente a Ecuador se disputará este jueves en el estadio de Atlanta, nuevamente a puertas cerradas. Será una nueva oportunidad para que Placente continúe evaluando alternativas de cara al Mundial Sub 17, que se jugará entre noviembre y diciembre en Qatar con un formato ampliado de 48 selecciones. Argentina integrará el Grupo C junto a Dinamarca, Mozambique y Australia.

Con la victoria, el seleccionado juvenil dio un paso positivo en su preparación, mientras que el debut de Kiki Ramos se convirtió en uno de los focos principales de la jornada. El atacante de Vélez comenzó a escribir su historia con la camiseta albiceleste y buscará consolidarse como una de las cartas ofensivas de la Sub 17 en la cita mundialista.