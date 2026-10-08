La Selección Argentina Sub 19 masculina comenzará este jueves su camino en la etapa decisiva de los World Skate Games Asunción 2026. Desde las 15 horas, enfrentará a Francia en el COP Arena del Parque Olímpico de Luque por los cuartos de final.

A diferencia de la fase de grupos, desde ahora cada partido será eliminatorio y no habrá margen para recuperarse en una fecha posterior. Argentina deberá superar a Francia para meterse entre los cuatro mejores del Mundial Sub 19.

Terceros en su zona

El seleccionado dirigido por Esteban Ábalos tuvo un comienzo auspicioso en Paraguay al derrotar a Suiza por 7-3. Luego llegó la derrota ante España por 6-1 y finalmente Argentina cerró la primera fase con un empate 2-2 frente a Italia.

Con esos resultados, el conjunto nacional terminó tercero en su zona y quedó emparejado con Francia para disputar los cuartos de final. El seleccionado francés terminó segundo del otro grupo y será ahora el rival argentino en el primer cruce eliminatorio.

Cambio de escenario

El partido ante Francia tendrá como escenario el COP Arena del Parque Olímpico de Luque, tal como informó World Skate en su comunicado actualizado. La organización anunció que, una vez solucionados los inconvenientes registrados en la pista, toda la competencia masculina Sub 19 se trasladaría definitivamente a ese escenario.

De esta manera, el cronograma quedó reorganizado para la etapa decisiva del campeonato. Argentina y Francia serán los protagonistas del segundo partido de la jornada en el COP Arena, desde las 15 horas.

Por las semis

El seleccionado argentino llega a este partido después de una fase de grupos con resultados diferentes y ahora deberá cambiar el enfoque. Los puntos obtenidos anteriormente ya quedaron atrás y solamente importa lo que ocurra frente a Francia.

El objetivo será conseguir el triunfo que permita avanzar a las semifinales del Mundial. Desde las 15, Argentina y Francia jugarán un partido a todo o nada en Luque, con un lugar entre los cuatro mejores del mundo como premio.

Cambio de sede

El anuncio de World Skate también dejó definida una particularidad para las dos selecciones argentinas que jugarán este jueves. Las Águilas mantendrán toda su competencia en el SND Arenita, mientras que el Sub 19 masculino tendrá al COP Arena como escenario definitivo.

Así, Argentina tendrá una jornada con dos definiciones importantes en Asunción. Primero será el turno de los dirigidos por Ábalos ante Francia a las 15 y luego, a las 20, Las Águilas irán ante Chile por el pase a semifinales