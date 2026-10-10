La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines cayó 3-2 ante España en las semifinales de los World Skate Games Asunción 2026 y quedó eliminada de la lucha por el título. Ahora, la Albiceleste se medirá con Italia por el tercer puesto, con el objetivo de cerrar su participación mundialista con una medalla.

El conjunto nacional había llegado a las semifinales tras vencer a Francia por 5-4 en los cuartos de final, en un encuentro muy disputado que se definió por la mínima diferencia. Sin embargo, no pudo superar a España en el cruce por un lugar en la final y deberá recuperarse para ir en busca del bronce.

Una última oportunidad para subir al podio

Argentina tendrá enfrente a Italia este sábado a las 14:15, que también quedó fuera de la definición por el título tras perder por penales ante Portugal. El seleccionado italiano había igualado 3-3 durante el tiempo regular, por lo que el duelo ante los argentinos definirá quién se queda con el tercer lugar del campeonato.

Ambos equipos ya se enfrentaron durante la fase de grupos, en un partido que terminó 2-2 y tuvo a Nicolás Alonzo como autor de los dos goles argentinos. Para los dirigidos por Esteban Ábalos, el desafío será dejar atrás la caída ante España y luchar hasta el final para terminar entre los mejores del Mundial.