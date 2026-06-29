La Selección argentina aparece como la gran favorita para clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026. Así lo determinó la supercomputadora de Opta, una de las plataformas de análisis estadístico más prestigiosas del fútbol, que realizó cerca de 10.000 simulaciones de los cruces de 16avos de final y ubicó al equipo de Lionel Scaloni como el seleccionado con mayores probabilidades de avanzar.

Según el modelo matemático, la Albiceleste tiene un 89,24% de posibilidades de derrotar a Cabo Verde y acceder a la próxima instancia, el porcentaje más alto de todos los enfrentamientos de la ronda eliminatoria.

Detrás de Argentina aparecen España, con un 85,22% de probabilidades de superar a Austria; Inglaterra, con un 84,04% frente a República Democrática del Congo; Francia, con un 81,46% ante Suecia; Alemania, con un 78,58% frente a Paraguay; y Estados Unidos, con un 78,46% para eliminar a Bosnia y Herzegovina.

Entre los otros candidatos al título, Brasil cuenta con un 68,94% de probabilidades de vencer a Japón; Portugal tiene un 67,42% frente a Croacia; Noruega aparece con un 67,81% ante Costa de Marfil; Suiza posee un 65,21% contra Argelia; Países Bajos alcanza el 61,17% frente a Marruecos; México registra un 61,35% sobre Ecuador; Bélgica tiene un 56,91% ante Senegal; y Colombia un 71,91% frente a Ghana.

El cruce más parejo de toda la fase, según la supercomputadora, será el que disputarán Egipto y Australia. El conjunto africano cuenta con un 53,56% de probabilidades de clasificación, apenas siete puntos porcentuales por encima del seleccionado oceánico, que registra un 46,44%, lo que convierte al duelo en el más equilibrado de los 16avos de final.

Si se cumplen todas las proyecciones del modelo estadístico, los octavos de final enfrentarían a Alemania con Francia, Canadá con Países Bajos, Portugal con España, Estados Unidos con Bélgica, Brasil con Noruega, México con Inglaterra, Argentina con Egipto y Suiza con Colombia.

Opta también recordó que su sistema de predicción tuvo un antecedente reciente favorable: antes de la final de la Champions League había otorgado al Paris Saint-Germain un 56% de probabilidades de conquistar el título, pronóstico que finalmente se concretó.

Antes del inicio del Mundial, la misma supercomputadora señalaba a España como la principal candidata a quedarse con la Copa del Mundo, con un 16,1% de probabilidades de consagrarse, seguida por Francia (13%) e Inglaterra (11,2%). Argentina aparecía en el cuarto lugar con un 10,4%, aunque el modelo mantiene actualmente más del 45% de posibilidades de alcanzar los cuartos de final, más del 30% de llegar a semifinales y más del 18% de disputar la final del certamen.