La técnica definitiva para lograr una mayonesa sin huevo en casa

La lactonesa surge como la opción ideal para quienes desean omitir el consumo de productos de origen aviar o buscan eludir las amenazas de la salmonella en sus comidas. Este aderezo se elabora a base de leche y funciona perfectamente como sustituto de la mayonesa tradicional, sirviendo incluso como ingrediente principal para crear salsa golf.

Su preparación es extremadamente ágil y requiere elementos comunes como una batidora de mano o minipimer. El perfil del sabor puede variar según la elección del medio graso, permitiendo el uso de aceite de oliva para notas intensas o de girasol para un resultado más suave.

"Tan práctica como la tradicional, esta mayonesa realmente tiene la textura y el sabor similar" se destaca sobre este preparado que permite además personalizaciones con aceites de sésamo o hierbas para dietas vegetarianas.

Para iniciar la receta diseñada para cuatro personas, se necesitan cien mililitros de leche entera que puede ser con o sin lactosa, siempre a temperatura ambiente. "El consejo de quienes la preparan habitualmente es comenzar con 100 cc de leche, que sin problemas se puede incrementar a ojo si fuera necesario" ya que resulta simple ajustar el volumen o la textura añadiendo más componentes sobre la marcha.

El proceso comienza colocando la batidora en el fondo de un recipiente cilíndrico para batir la leche sin desplazamiento durante veinte segundos a velocidad baja para otorgar volumen. Luego se deben incorporar doscientos mililitros de aceite en forma de hilo constante sin mover la máquina hasta que la mezcla comience a emulsionar y crecer.

Una vez que el aceite se acumule en la superficie del recipiente, se deben realizar movimientos ascendentes y descendentes con el artefacto para consolidar la emulsión. Finalmente se agrega sal al gusto junto a componentes opcionales como zumo de limón, pimienta, mostaza o vinagres especiales para terminar de incorporar todo con un breve batido adicional.

Es muy sencillo corregir la consistencia final sumando más líquido o materia grasa según se prefiera una mezcla más ligera o espesa. Una vez obtenida la cremosidad deseada, el producto final debe guardarse en un envase limpio y hermético refrigerado hasta el momento de servir. Esta alternativa culinaria resulta muy segura para el hogar y queda lista en apenas diez minutos de trabajo.