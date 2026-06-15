La técnica secreta que Inglaterra le robó a la Selección Argentina

En la antesala del debut en el Mundial 2026 de Norteamérica, la Selección Argentina continúa despertando admiración entre sus rivales. Esta vez, las declaraciones llegaron desde el búnker de Inglaterra, donde el defensor central Dan Burn admitió que el equipo británico busca replicar la mística del conjunto liderado por Lionel Messi. Según el zaguero del Newcastle, el enfoque principal no está solo en lo táctico, sino en la relación humana del grupo para defender la corona que Argentina conquistó en Qatar 2022.

Burn explicó en diálogo con Hayters TV que han trabajado intensamente en este aspecto desde el comienzo del ciclo actual. El futbolista señaló que "hemos hecho mucho hincapié en eso desde la primera concentración que tuvimos juntos: en crear una hermandad y mantenernos unidos".

Para el jugador, este factor es determinante al momento de definir quién se queda con el trofeo más importante del planeta. En sus palabras, "siento que, muchas veces, los equipos que terminan ganando torneos son precisamente los que tienen los vínculos más fuertes".

Al analizar el desempeño de la Albiceleste en la última Copa del Mundo, el defensor destacó la entrega colectiva que se percibía en cada encuentro. Burn manifestó que "ves a Argentina en el último Mundial y daba la sensación de que todos estaban luchando los unos por los otros. Eso es lo que nosotros queremos lograr". El desafío para los ingleses radica en superar la falta de continuidad que imponen los calendarios internacionales para lograr ese nivel de compromiso entre los 26 convocados.

El futbolista reconoció que la distancia temporal entre cada llamado representa un obstáculo para forjar amistades sólidas entre compañeros. Sobre esta dificultad, el central comentó que "creo que a veces es difícil. No nos vemos durante largos períodos de tiempo y las conversaciones suelen ser bastante superficiales".

Para el deportista, el objetivo es romper con la frialdad de los encuentros ocasionales donde "normalmente es solo un ‘Hola, ¿cómo estás?’. Pero se trata de intentar conocernos a un nivel más profundo". Estas definiciones se conocieron este 15 de junio de 2026.