San Juan es una de las cinco provincias del país en contar con una tecnología innovadora que asiste al tratamiento de enfermedades neurológicas, en especial a pacientes que sufrieron ACV y necesitan superar sus limitaciones psicomotrices.

Se trata de Armeo Spring, un dispositivo lúdico con soporte de peso diseñado específicamente para la recuperación motriz de los miembros superiores y del sistema Hocoma, un sofisticado exoesqueleto para la reeducación de la marcha de las extremidades superiores. Este equipo es único en su tipo por las características y prestaciones al servicio de la salud.

En estos días donde hay numerosas iniciativas de concientización sobre la importancia en la prevención de los accidentes cerebrocardiovascular, la II Caminata por un San Juan Libre de ACV, albergó una demostración de este equipamiento en el stand de la Clínica Rehabilitar.

Para conocer sus funcionalidades, el médico Dr. Martin Sassul, hizo una demostración en la explanada del Centro Cultural Estación San Martín. Allí expuso esta tecnología originaria de Suiza, con el fin de devolver la esperanza, la autonomía y las sonrisas a las personas que padecen este tipo de dificultades como ACV y otras problemáticas físicas.

“Nosotros hace más de 6 años que venimos innovando con tecnología robótica para la rehabilitación. Armeo Spring, es un equipo donde hay un videojuego, que interactúa con el paciente con un soporte de peso para su tratamiento. Además, contamos el exoesqueleto Hocoma. El objetivo va a depender del paciente que yo tenga enfrente. El equipo consiste en un soporte de miembro superior por si el paciente no puede movilizar el brazo. Dentro de esto tenemos trabajos para hacer, ejercicios cognitivos y ejercicios para movilización de rangos y fuerza articular”, detalló el especialista a DIARIO HUARPE.

Funcionamiento y respuesta de los pacientes

El sistema robótico, explicó Sassul, no sustituye el rol fundamental de los kinesiólogos o neuropsicológicos, sino que potencia las sesiones al incorporar elementos lúdicos y dinámicos que incrementan la motivación del paciente.

El proceso terapéutico se diseña de manera personalizada tras evaluar de forma integral los déficits funcionales de cada persona, permitiendo trabajar tanto de pie como sentado.

Sobre la interacción lúdica y los beneficios terapéuticos, el doctor explicó: Asimismo, destacó el impacto positivo en el estado anímico y la precisión clínica: “Lo que nos permite este tratamiento también es poder medir cada terapia y cada sesión, para seguir la mejoría del paciente. Por otro lado, el paciente siente que es diferente la experiencia porque se olvida de la repetición de los estímulos. Lo que hace de esta herramienta una vivencia más interactiva y pueda divertirse, cumpliendo las mismas pautas de tratamiento y así seguir la mejora", señaló Sassul.

A través de una serie de sensores inalámbricos adheridos al cuerpo, al captar el movimiento, el paciente interactúa directamente con el avatar del programa (el personaje del videojuego) y al cumplir con diferentes objetivos, se sube de nivel y por lo tanto, el usuario (paciente) adquiere recompensas. Esta mecánica de ludificación hace que los ejercicios de rehabilitación sean amenos y de una fuerte motivación.

El equipo de Rehabilitar, dirigido por el Dr. Martín Sassul.

Estadísticas y el aumento de casos en jóvenes

Consultado sobre el panorama actual en la provincia, el profesional advirtió sobre un fenómeno preocupante vinculado al incremento de casos de ACV en pacientes de menor edad.

“Hemos detectado un incremento de pacientes cada vez más jóvenes con síntomas de ACV, que antes tal vez no había; obviamente el aumento de la expectativa de vida hace que aparezcan patologías que antes tal vez no aparecían tan frecuentemente", indicó el doctor.

Sin embargo, destacó la labor y articulación de Salud Pública, con el sector privado para unificar enfoques en tratamiento y prevención. En términos cuantitativos, el especialista detalló que la clínica Rehabilitar atiende de manera simultánea a un promedio de diez pacientes por semana. En cuanto a las edades predominantes, indicó: “en promedio teníamos casos de entre los 40 y 60, ahora con la expectativa de vida tenemos aproximadamente entre los 60 y 80, pero es cierto que han aparecido una franja nueva de entre 30 y 50 años que antes no era común. Hasta el momento, este año registramos un incremento de un 20% en la población de la provincia", afirmó.