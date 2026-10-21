La pretendida imagen de comunidad respetuosa del derecho internacional que las autoridades británicas intentan proyectar ante los foros multilaterales se desmoronó tras un informe emitido por la señal chilena Teletrece (T13).

El enviado especial de la emisora documentó cómo la administración del enclave colonial retira sistemáticamente placas, tributos y objetos de devoción dejados por familiares en el Cementerio argentino de Darwin, arrojándolos fuera del perímetro como material de descarte.

Las imágenes expusieron un basural improvisado en el pastizal exterior, a espaldas de la gran cruz mayor, donde yacen placas conmemorativas de pueblos patagónicos, citas familiares, rosarios y cintas votivas.

Entre los elementos descartados se identificó con nitidez una placa acrílica colocada recientemente por una radio de Comodoro Rivadavia con la leyenda: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. 'Malvinas nos une' - Abril 2026”.

Censura a la palabra “Malvinas”

Consultado al respecto, el propio periodista de T13, Samuel Rojas, explicó al aire la justificación esgrimida por los isleños para semejante accionar: los objetos son descartados por considerarse “una ofensa y una provocación” simplemente por llevar impreso el nombre “Malvinas”.

Esta directiva deliberada de la colonia prohíbe el ejercicio del luto y la memoria histórica, vulnerando los mandatos humanitarios internacionales que garantizan la preservación digna de los cementerios militares.

Obras y maquinaria pesada al límite de las tumbas

Además del descarte de ofrendas, el registro audiovisual dejó al descubierto la operación de maquinaria pesada al ras de la empalizada blanca. Una retroexcavadora amarilla y operarios con palas removieron suelo a escasos metros del cenotafio y de la cruz mayor, lindando directamente con el sector utilizado como basural para arrojar los tributos censurados, lo que encendió la máxima alerta sobre el respeto a la memoria de los caídos en combate.

Fuente: Agenda Malvinas.