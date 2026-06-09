La tendencia de cabello que impuso China Suárez durante su viaje a Japón

Eugenia China Suárez se posicionó nuevamente como una referencia de estilo durante su reciente estadía en Japón. La actriz captó la atención mediante un peinado de ondas rotas que combina frescura y sofisticación, consolidándose como una de las tendencias principales para la temporada actual. A diferencia de las propuestas tradicionales, esta técnica busca generar movimiento y volumen sin que la cabellera se perciba excesivamente trabajada.

El aspecto visual que lució la artista se caracteriza por una textura natural y descontracturada. Su cabello largo presentó ondas irregulares que aportan dimensión, potenciadas por un tono iluminado con reflejos dorados.

Este tipo de estilismo es valorado por especialistas debido a su versatilidad, ya que se adapta a diversos tipos de rostro y extensiones capilares, desde cortes tipo bob hasta melenas extensas.

Para replicar este resultado en casa, el proceso requiere trabajar sobre el pelo completamente seco. Es necesario utilizar una planchita o buclera de diámetro medio para tomar mechones amplios. El paso determinante consiste en alternar la dirección del giro de la herramienta, asegurándose de dejar las puntas rectas para obtener el efecto desenfadado característico.

Una vez finalizada la aplicación de calor, se recomienda deslizar los dedos entre las fibras capilares para aflojar la estructura. El cierre del peinado se realiza con un spray texturizador o gotas de sérum que brindan brillo y ligereza. Esta propuesta estética confirma que los estilos simples y versátiles se mantienen vigentes tanto para situaciones cotidianas como para eventos de mayor elegancia.