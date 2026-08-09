La tensa pelea entre Pampita y Yanina Latorre: “Me separé por ustedes”

El regreso de Andy Kusnetzoff a la televisión marcó un momento de alta tensión durante el estreno de la nueva temporada de su programa. El ciclo grabado el jueves pasado y emitido el sábado 8 contó con la presencia de Yanina Latorre y Pampita quienes protagonizaron un careo frontal. En esa instancia Latorre consultó de forma directa “¿Por qué te molesta tanto cuando cuentan una separación tuya?” a lo que la modelo respondió inicialmente “No, no me molesta”.

Ante la insistencia de la panelista quien afirmó “Sí, te molesta. Vos te olvidas” la conductora profundizó sobre el peso de la exposición mediática. Pampita detalló que “Lo que pasa es haces yo estoy descolocada, porque si la están contando es que es en el momento y yo ya estoy con mi propia carga emocional. No dormís, estoy tratando de ver cómo hago, tratando de salir a la calle. Me maquillo, para salir más decente…” mientras explicaba su situación personal.

La discusión continuó cuando Latorre cuestionó “¿Pero entendés que sos una estrella?” recibiendo como respuesta “Entiendo todo. No reniego de eso, hace más de dos décadas que estoy en esto…”.

La panelista retrucó señalando “Pero te seguís enojando” lo que motivó una aclaración sobre el estado anímico de la modelo. Ella sostuvo que “No me enojo, estoy cargando con mi propio dolor. A veces me gustaría estar tirada en la cama, pero tengo que trabajar, tengo que salir y el otro lo interpreta como que estoy enojada”.

Durante el debate se recordó la ruptura con Pico Mónaco donde Latorre señaló que “Nos dijiste que éramos todos una mierda y estábamos hablando de una separación. Nada más”. Pampita justificó su reacción de aquel entonces afirmando que “Es que seguramente esa semana fue una mierda. Y no estaba separada, me terminé separado por todo lo mediático”.

Además agregó que “A esa relación la estaban exponiendo mucho, le ponían muchas horas de tele y la estaban arruinando. La tele la estaba arruinando” a lo cual la panelista respondió “Yo no comparto. Somos los mensajeros nada más”. El conductor Andy Kusnetzoff cerró el bloque reflexionando que “Igual, muchas veces es difícil bancarlo. Estás en todos los programas, te ves en cadena nacional…”.