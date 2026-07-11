La teoría sobre María Magdalena que desafía siglos de historia cristiana

Durante siglos, María Magdalena fue presentada como una prostituta arrepentida que encontró la redención gracias a Jesús. Sin embargo, esa imagen comenzó a ser cuestionada por historiadores y especialistas en cristianismo primitivo, quienes sostienen que la tradición popular poco tiene que ver con lo que realmente dicen los textos más antiguos.

La teoría que volvió a instalar el debate plantea que María Magdalena no solo fue una de las discípulas más cercanas de Jesús, sino que habría ocupado un lugar de liderazgo dentro del movimiento cristiano original. Incluso algunos investigadores sostienen que pudo haber sido su compañera más cercana, una hipótesis que alcanzó gran popularidad tras la publicación de *El código Da Vinci*, aunque carece de respaldo histórico concluyente.

Gran parte de esta discusión gira en torno a escritos conocidos como evangelios apócrifos o gnósticos, especialmente el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María. En esos documentos, redactados décadas después de los evangelios canónicos, María Magdalena aparece como una discípula destacada, receptora de enseñanzas especiales y, en algunos pasajes, como una figura que genera celos entre los demás apóstoles. Sin embargo, los especialistas advierten que esos textos no afirman explícitamente que haya existido una relación matrimonial entre Jesús y María Magdalena.

Otra de las ideas que perdió fuerza con el paso del tiempo es la que la identificaba como prostituta. Los evangelios del Nuevo Testamento nunca la describen de esa manera. La confusión surgió siglos después, cuando distintas mujeres mencionadas en los relatos bíblicos fueron fusionadas en una sola figura durante interpretaciones realizadas por líderes de la Iglesia medieval. Hoy existe un amplio consenso entre historiadores en que esa asociación no tiene fundamento en los textos bíblicos originales.

Lo que sí está documentado es que María Magdalena fue testigo de la crucifixión, del entierro de Jesús y la primera persona que, según los evangelios, encontró el sepulcro vacío y anunció su resurrección. Ese papel le valió el reconocimiento de varios autores cristianos antiguos como la "apóstol de los apóstoles", un título que refleja la importancia que habría tenido en los primeros años del cristianismo.

Aunque no existen pruebas históricas que confirmen que fue la esposa de Jesús o la madre de una supuesta descendencia, muchos investigadores coinciden en que su figura fue probablemente mucho más relevante de lo que durante siglos reflejó la tradición occidental. El debate continúa abierto y cada nuevo estudio sobre los textos antiguos vuelve a poner en discusión uno de los personajes más enigmáticos del cristianismo.