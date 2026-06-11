La terapeuta Verónica Palacios llega a San Juan con dos propuestas de desarrollo personal

La facilitadora y terapeuta holística Verónica Palacios llegará por primera vez a San Juan para desarrollar dos propuestas vinculadas al crecimiento personal, la exploración emocional y el bienestar integral. Se trata de un Taller de Sanación de Energía Femenina y una jornada de Constelaciones con Caballos, actividades organizadas por Silvina Sánchez y destinadas a personas interesadas en procesos de transformación y autoconocimiento.

La primera de las propuestas tendrá lugar el viernes 12 de junio y estará orientada exclusivamente a mujeres. Bajo el nombre de Taller de Sanación de Energía Femenina, el encuentro buscará generar un espacio de reconexión con la esencia personal, el fortalecimiento de la intuición y la revisión de aspectos de la historia individual.

Durante la jornada se realizarán ejercicios vivenciales, meditaciones, movimientos conscientes y herramientas sistémicas que apuntan a trabajar sobre el linaje femenino, la liberación de bloqueos emocionales y la apertura a nuevas posibilidades en ámbitos como los vínculos, la creatividad y los proyectos personales. La actividad incluirá además una merienda compartida y un presente para cada participante.

Una experiencia de constelaciones junto a caballos

La segunda actividad se desarrollará el sábado 13 de junio en La Huanipera y estará abierta a todo público. En esta oportunidad, Palacios coordinará una jornada de Constelaciones con Caballos, una metodología que combina los principios de las constelaciones familiares con la interacción y observación de estos animales.

Según explican sus impulsores, los caballos actúan como reflejo de dinámicas emocionales y sistémicas presentes en las personas participantes, favoreciendo la toma de conciencia sobre conflictos, relaciones y patrones que influyen en distintos aspectos de la vida.

La propuesta busca ofrecer nuevas perspectivas para abordar situaciones familiares, emocionales y vinculares a través de una experiencia de conexión con el entorno y con los propios procesos internos.

Verónica Palacios se desempeña como Consteladora Familiar, Facilitadora de Constelaciones con Caballos, Terapeuta Holística y especialista en Tarot Angelical y procesos de apertura de caminos. Una de las premisas que inspira sus encuentros sostiene que "cuando una mujer sana su historia, honra a sus ancestras y abre nuevos caminos para su destino".

Los organizadores informaron que ambas actividades cuentan con cupos limitados y requieren inscripción previa.