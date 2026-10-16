La terrible maldad con la que Zaira Nara provocó la pelea con Paula Chaves

En una entrevista brindada al programa LAM por América TV, Nora Colosimo, la madre de Zaira Nara, rompió el silencio para hablar sobre el histórico distanciamiento entre su hija y Paula Chaves. Durante la conversación con Ángel de Brito, la mujer confirmó "Ahora creo que hicieron las paces hace ya un tiempito" y aseguró "Nunca voy a preguntarle a mis hijas algo que sé que las lastima o las pone mal". Explicó además "Le caigo a tomar mate y hablo de cualquier cosa. Si se da que me cuenta, la escucho y soy todo oídos".

El origen de las diferencias se dio cuando Zaira Nara comenzó un noviazgo con el polista Facundo Pieres, quien había sido pareja de Paula Chaves. Nora Colosimo reconoció "Claro, sí, totalmente. Tengo entendido que a Paula la enojó y le molestó", pero rechazó de forma categórica que su hija haya sido una "Tatiana". Argumentó que "No fue ‘Tatiana’ si Paula está casada con Pedro hace muchos años. Facundo fue ex de Paula cuando tenía 15 o 17 años" y agregó "Paula tenía un matrimonio. Me parece que es feo si vos tenés un matrimonio, después de tantos años formaste una familia... ¿Cuántos novios más hubo en el medio? ¿Te vas a preocupar? En esa no la banqué a Paula". Paula Chaves y Pedro Alfonso tienen 3 hijos.

La primera señal pública de acercamiento entre Zaira Nara y Paula Chaves ocurrió un jueves por la mañana a fines de mayo de este año, en la inauguración de un local dentro de un centro comercial. Willy García Navarro compartió un video donde escribió "¡Diosas mis amigas! ¡Las quiero!". La triste pérdida de Moro, el perro de Paula Chaves y Pedro Alfonso, facilitó el primer contacto por mensaje de Zaira Nara. Al respecto, la modelo recordó "Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo, así que viví todo eso" y sumó "Fue lindo para las dos, hay mucho cariño".

Por su parte, Paula Chaves definió aquel diálogo como "un broche de oro" y relató "Las cosas se acomodan y, de repente, te encontrás con personas en momentos que menos lo esperás". Reveló también que Nara le dijo "¿Te acordás cómo estabas loca con ese perro?". Sin embargo, aclaró "Está todo bien, buena onda. Es un montón hablar de reconciliación. No sé si sirve decir que estamos amigadas", fundamentando que "Pasaron cosas entre nosotras, cada una tiene su punto de vista. Nos debemos una charla profunda. En el local no pudimos hablar más que media hora. Hubo un abrazo muy lindo y está todo bien".

Concluyó diciendo "Nos van a ver en los eventos, vamos a tomar una copa, a reírnos y a charlar, pero no hay un vínculo; sí la posibilidad de cruzarnos y que esté todo bien. Es mucho más incómodo evitar a alguien. No hay vínculo, pero está todo bien. Nos debemos una charla, pero reina la paz".