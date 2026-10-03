La terrible revelación de Julieta Prandi sobre el vínculo de sus hijos con Contardi

El drama familiar sumó un capítulo desgarrador tras la sentencia contra Claudio Contardi, quien recibió una pena de 18 años y medio de prisión por violencia de género y abuso sexual. Luego de que la defensa del acusado presentara un recurso para anular el proceso, Julieta Prandi decidió hablar públicamente sobre el impacto emocional que atraviesan los dos hijos que tienen en común y la calma que les genera la detención de su progenitor.

La conductora explicó que estaba al tanto de los movimientos de la defensa, aunque remarcó que confía plenamente en el criterio de los magistrados, en especial luego de que la Cámara de Casación ratificara el fallo inicial. Durante una entrevista televisiva, la modelo expuso la verdadera vivencia de los menores y dejó en evidencia la extrema tensión que sufrieron durante años.

Sobre el estado actual de los pequeños, Prandi manifestó: "Mis hijos están en paz. A ellos les da tranquilidad porque le tienen terror. Es todo lo que voy a decir". Sus palabras reflejaron el alivio que significó para la familia el avance de la causa procesal.

Respecto a las maniobras de la parte defensora para revertir la pena, Prandi sostuvo: "Sabíamos que tenía estrategias legales para apelar una o dos veces más, pero es muy difícil que esto se revierta. Yo estoy muy tranquila. No hubo errores en el proceso, porque si no Casación hubiese dicho que hubo tal error. Está confirmada la sentencia, así que no hay mucho para discutir". De este modo, la conductora reafirmó su confianza en las resoluciones tomadas por el tribunal.