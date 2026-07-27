La tía de Paredes y una extraña teoría conspirativa sobre el Mundial

La final del Mundial 2026 ante España dejó una estela de reacciones que alcanzó al círculo íntimo de Leandro Paredes. Valeria Evangelina, tía del volante surgido en Boca, difundió en su cuenta de Instagram una particular hipótesis vinculada al resultado del encuentro decisivo.

La familiar del futbolista replicó un fragmento de la entrevista que Andrés Ducatenzeiler brindó en el ciclo televisivo TVR, donde el exdirigente y actual streamer analizó el comportamiento del plantel nacional.

Según la visión de Ducatenzeiler, los integrantes del equipo argentino intentaron comunicarse de forma indirecta con los aficionados. El exmandatario de Independiente manifestó que "Los jugadores fueron honestos más que nadie porque nos enviaron mensajes encriptados".

En su exposición, el invitado vinculó esta idea con una bandera exhibida tras la semifinal que pudo acarrear sanciones por parte de la FIFA. Al respecto, el hombre aseguró que "Ellos mostraron una bandera que estaba prohibido mostrar. Entonces, estos hombres son sagrados. Hay que hacerles un homenaje todos los días porque revolucionaron el mundo".

La teoría presentada en las plataformas digitales sugiere una supuesta influencia externa en el desenlace del campeonato. Para reforzar su postura, el analista deportivo apeló a su trayectoria en el medio y afirmó que "No me lo va a negar nadie, porque tengo 55 años de fútbol y sé exactamente cuándo un jugador te manda un mensaje encriptado". Hasta el momento, no se registraron datos oficiales que confirmen estas apreciaciones ni declaraciones por parte de la delegación argentina.

En contraposición al ruido mediático generado por estas versiones, la esposa de Leandro Paredes prefirió volcarse a un mensaje de contención emocional. Camila Galante publicó unas palabras dedicadas al mediocampista para resaltar su entrega durante el torneo.

En su dedicatoria, la mujer escribió que "Hay momentos en la vida que quedan grabados para siempre, y este Mundial va a ser uno de ellos. No porque haya salido como todos soñábamos, sino porque tanto vos como este grupo demostraron una vez más lo enormes que son".

La publicación de Galante enfatizó el sacrificio personal del deportista a lo largo de la competencia. En ese sentido, expresó que "Dejaste el alma en cada partido, en cada minuto, defendiendo esta camiseta que tanto amás".

Asimismo, la pareja del volante subrayó el valor educativo para sus hijos al ver el desempeño de su padre. Sobre este punto, la joven relató que "Saben de un papá que lucha por sus sueños, que nunca deja de creer y que nunca bajó los brazos. Vieron cómo representaste a un país entero con garra y corazón".